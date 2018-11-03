В Британии 30-летний мигрант прикидывался 15-летним школьником

Взрослый мужчина обманом попал в 11 класс с математическим уклоном

Правоохранительные органы Великобритании начали расследование появившейся в прессе информации о том, что в одном из учебных заведений Восточной Англии учится 30-летний иммигрант.

Хотя личные данные подозреваемого не раскрываются, известно, что в эпицентре скандала оказалась средняя школа Stoke High School – Ormiston Academy, которая находится в Ипсвиче, графство Саффолк.

Якобы при въезде в Соединенное Королевство мужчина обманул иммиграционные власти, чтобы получить британское школьное образование, поскольку Лондон не признает квалификацию, приобретенную им на родине.

Таким образом, взрослый мужчина попал в 11 класс с математическим уклоном.

Администрация учебного заведения уже заявила, что на данный момент 30-летний школьник не посещает занятия.

Напомним, ранее в этом месяце правительства Великобритании и Франции подписали соглашение о пограничном контроле.

Кроме того, британский премьер-министр предупредила, что после Brexit в Соединенном Королевстве будут пользоваться приоритетным правом на работу высококвалифицированные работники, вне зависимости от тех стран, откуда они прибыли.