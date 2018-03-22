В Британии мужчина умер после посещения кинотеатра

Сегодня, 02:29

Его голова застряла под сидением во время сеанса

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Британец умер после того, как его голова застряла под сиденьем в кинотеатре

Об этом сообщает The Guardian.

Британец Атеф Рафик вместе с женой посетил кинотеатр Vue в комплексе развлечений "Звездный мост" в Бирмингеме. Свидетели рассказывают, что во время сеанса Рафик уронил телефон и полез его достать. Однако его голову придавило электронной подставкой для ног. Вытащить мужчину удалось только после того, как зрители отломали механизм.

Служба скорой помощи провела осмотр пострадавшего после случая, зафиксировала остановку сердца. Врачам удалось заново запустить сердце человека, и его отвезли его в местную больницу. Впоследствии администрация кинотеатра сообщила, что пострадавший умер в больнице через неделю после инцидента.

Напомним, вследствие пожара в многоэтажном жилом доме на Троещине в Киеве погиб мужчина. 20 февраля в 19:08 спасателям поступило сообщение о том, что на ул. Константина Данькевича, 7, возник пожар. Как оказалось, в 16-этажном жилом доме на третьем этаже в одной из квартир произошло возгорание на площади 15 кв. м. В 19:26 пожар был локализован, а в 19:43 ликвидирован. Во время тушения пожара огнеборцы спасли мужчину 1955 г. р., который, к сожалению, умер в карете скорой медицинской помощи.

Ранее 6 декабря, на переходе между станциями метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" скончался мужчинаНа переходе с одной станции на другую ему стало плохо. К сожалению, 66-летний пенсионер скончался на месте.
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