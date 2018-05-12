В Британии начали продавать купальники с изображением принца Гарри и Меган Маркл

В стране пытаются как можно больше заработать на свадебном ажиотаже

В Великобритании в продаже появились купальники с изображением принца Гарри и Меган Маркл. Минимальная стоимость костюма – 28 фунтов стерлингов – почти тысяча гривен.

Всего же королевская свадьба, которая состоится через неделю, может принести Великобритании полмиллиона фунтов стерлингов. Подсчитали это консалтинговые компании. В основном, это доходы от наплыва туристов.

Ранее музей мадам Тюссо в Лондоне пополнился новыми восковыми фигурами – теперь там можно увидеть точные восковые копии Меган Маркл и принца Гарри.

Фото фигур были опубликованы на официальной страничке музея в Instagram. В комментариях поклонники будущей супружеской пары отметили, что от оригинала восковые копии почти не отличить. Принц Гарри предстал в синем элегантном костюме, а копию Меган нарядили в строгое платье-футляр темно-зеленого оттенка.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится уже совсем скоро, а именно – 19 мая. Подготовка к этому дню идет полным ходом. Уже составлен детальный план дня, а также продуманы все мелочи, связанные с церемонией. Теперь стали известны новые подробности этого знаменательного события.