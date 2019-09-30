В Британии обвинили Россию в начале нового вида войны

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Действия России на международной арене стерли четкое понятие военного конфликта, считает начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер.

Выступая на литературном фестивале в британском Кливдене 29 сентября, Картер назвал президента России Владимира Путина "самым большим подарком для НАТО после окончания "холодной войны".

"НАТО сейчас имеет серьезные политические проблемы. Путин помог нам объяснить почему мы должны модернизироваться. Россия сегодня представляет большую угрозу, чем пять лет назад", – цитирует его The Telegraph.

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К тому же, по словам Картера, из-за угрозы кибербезопасности страны Великобритания постоянно находится в стадии холодной войны.

"Я чувствую, что сейчас нахожусь в состоянии войны, но это не война в ее прошлом определении", – отметил глава Вооруженных сил Британии.

Генерал утверждает, что сейчас характер войны развивается – война в будущем будет ориентирована преимущественно на информацию.

"Война по сути имеет политическую функцию. Она будет более сложной и будет захватывать новые области, в частности, космос и киберпространство", – подчеркнул глава военного ведомства Британии.

Напомним, в прошлом году британская разведка доложила на тот момент премьер-министру Терезе Мэй о том, что российские хакеры могут опубликовать компромат на членов ее правительства, а также парламентариев и других высокопоставленных чиновников.

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