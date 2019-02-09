Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Брюсселе дипломатов предупредили о повышенной шпионской угрозе

Сегодня, 11:03

Активнее всех агентурной деятельностью в городе занимаются Россия, Китай, США и Марокко

Фото: Pixabay
В Брюсселе дипломатов предупредили о повышенной шпионской угрозе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/e97/0e4/5c5e970e4ce5e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/e97/0e4/5c5e970e4ce5e.jpg Евросоюз Активнее всех агентурной деятельностью в городе занимаются Россия, Китай, США и Марокко

Работающих в Брюсселе европейских дипломатов Европейская служба внешнеполитической деятельности предупредила о повышенной шпионской угрозе. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает издание, в докладе утверждается, что агентурной деятельностью в Брюсселе больше всех занимаются Россия, Китай, США и Марокко. Согласно данным источника, "в европейской столице находятся около 250 китайских и 200 российских шпионов".

В связи со сложившейся ситуацией  дипломатов призвали сохранять повышенную бдительность и порекомендовали не ходить в некоторые заведения в деловом квартале города.

Не так давно правоохранительные органы Нидерландов арестовали в Гааге двух мужчин, которых подозревают в шпионаже в пользу России. Как пишет издание Tages-Anzeiger, они удаленно следили за деятельностью химической лаборатории в швейцарском Шпице.

Как мы сообщали о докладе чешских спецслужб, которые обнаружили, что значительная часть российских разведчиков работает под дипломатическим прикрытием российской миссии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег брюссель, шпионы, угроза, дипломаты

Вы сейчас просматриваете новость " В Брюсселе дипломатов предупредили о повышенной шпионской угрозе". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандал с российскими шпионами: глава МИД Швейцарии сделал заявление

17 сентября 2018, 16:50

Министр отметил, что за прошлые несколько недель Швейцария отказала в аккредитации некоторым российским дипломатам

Россия и Эстония на границе обменялись шпионами

10 февраля 2018, 20:10

Оба шпиона ранее подали прошения о помиловании

В Британии женщин-шпионов будут искать через рекламу по ТВ

25 мая 2018, 03:03

Британская разведка планирует искать сотрудниц с помощью телевизионных роликов

Дипломаты РФ в Украине работают на российские спецслужбы – Климкин

17 сентября 2018, 15:39

По мнению главы МИД Украины, большая часть российских консулов в стране завербована спецслужбами РФ

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Какие пенсии, зарплаты и налоги обещают кандидаты в президенты

Сегодня, 07:51

За какое будущее стоит голосовать

Бездна долгов по ЖКУ: к чему приведет возвращение пени

Сегодня, 07:19

Украинцы уже должны поставщикам 55 млрд грн за свет, воду и отопление

Украина богатеет за счет села и торговли 

Сегодня, 06:37

Зарплаты украинцев выросли на четверть, но долги по ним стали больше 

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

7 февраля, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 