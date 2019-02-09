В Брюсселе дипломатов предупредили о повышенной шпионской угрозе

Активнее всех агентурной деятельностью в городе занимаются Россия, Китай, США и Марокко

Фото: Pixabay

В Брюсселе дипломатов предупредили о повышенной шпионской угрозе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/e97/0e4/5c5e970e4ce5e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/e97/0e4/5c5e970e4ce5e.jpg 2019-02-09T11:03:00+02:00 Евросоюз Активнее всех агентурной деятельностью в городе занимаются Россия, Китай, США и Марокко

Работающих в Брюсселе европейских дипломатов Европейская служба внешнеполитической деятельности предупредила о повышенной шпионской угрозе. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает издание, в докладе утверждается, что агентурной деятельностью в Брюсселе больше всех занимаются Россия, Китай, США и Марокко. Согласно данным источника, "в европейской столице находятся около 250 китайских и 200 российских шпионов".

В связи со сложившейся ситуацией дипломатов призвали сохранять повышенную бдительность и порекомендовали не ходить в некоторые заведения в деловом квартале города.

Не так давно правоохранительные органы Нидерландов арестовали в Гааге двух мужчин, которых подозревают в шпионаже в пользу России. Как пишет издание Tages-Anzeiger, они удаленно следили за деятельностью химической лаборатории в швейцарском Шпице.

Как мы сообщали о докладе чешских спецслужб, которые обнаружили, что значительная часть российских разведчиков работает под дипломатическим прикрытием российской миссии.

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