В Будапеште мост Свободы превратили в зону отдыха

Вчера, 14:40

На нем проводят тренировки, концерты и пикники


В Будапеште мост Свободы через Дунай превратили в зону отдыха для горожан и гостей. На рассвете мост через Дунай в Будапеште заполоняют поклонники йоги. Стелют коврики прямо посреди дороги и вместе встречают восход солнца.

Мост Свободы построили еще в 19-м веке. Два года назад его отремонтировали. Именно тогда у горожан появилась идея – использовать его не просто как переправу через Дунай, а еще и как зону отдыха для горожан и туристов.

Развлечения на мосту не утихают до вечера. Среди перехода развешены гамаки, здесь жарят сосиски, читают книги, поют и танцуют.

А вечером венгерские уличные музыканты дают бесплатные концерты. Впрочем, повеселиться на мосту Свободы желающие могут лишь четыре выходных в июле. А потом туда снова вернется транспорт.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что можно успеть посмотреть в Будапеште всего за выходные. 

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" (УЗ) планирует до конца лета 2018 года запустить прямой поезд Мукачево – Будапешт, который будет курсировать по евроколее 1435 мм. Проект будет реализован совместно с венгерскими государственными железными дорогами.
отдых, мост, туристы, Будапешт
Источник:

"Сегодня"

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