В центре Берлина произошла стрельба: подробности, фото

Стрельба произошла недалеко от Фридрихштрассе, где располагается одна из главных достопримечательностей города

Стрельба в Берлине. Фото: REUTERS/THO

В Берлине, где ранее полицейский выстрелил в дебошира в соборе, произошел новый инцидент. Неизвестный устроил стрельбу в магазине в центре столицы Германии. Об этом сообщила полиция города.

По сведениям правоохранителей, стрельба произошла недалеко от Фридрихштрассе, где располагается одна из главных достопримечательностей города – контрольно-пропускной пункт "Чекпойнт Чарли".

Стрельба в Берлине. Фото: REUTERS/THO Реклама

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"В настоящее время проходит операция в районе Фридрихштрассе. Согласно первым данным, неизвестный произвел несколько выстрелов в одном из магазинов", - говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, предположительно, стрельбу открыл грабитель. Как отмечают правоохранители, ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что 10 декабря двое неизвестных открыли стрельбу на кладбище в американском городе Джерси-Сити. После этого они забаррикадировались в кошерном магазине неподалеку от места происшествия. Один из нападавших продолжил вести огонь из гладкоствольного оружия. Стрельба продолжалась несколько часов, после перестрелки пять тел, включая двух подозреваемых, обнаружили внутри магазина. Кроме того, погиб офицер полиции, который предположительно пытался остановить злоумышленников. Также были ранены еще двое полицейских.

Видео: Reuters

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