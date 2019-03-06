В Чехии "домашний" лев разорвал своего хозяина
Чешское законодательство допускает содержание диких животных на частной территории – лев и львица жили в вольере
В Чехии лев, которого местный хозяин держал в качестве домашнего питомца, убил своего владельца. Инцидент произошел в частном доме в населенном пункте Здехов, который расположен в 350 километрах юго-восточнее Праги.
Ссылаясь на очевидцев, в чешской полиции утверждают, что 5 марта, когда 33-летний Михал Прасек зашел в вольер, хищник набросился на него и разодрал. Чтобы достать тело, прибывшим стражам правопорядка пришлось убить обоих животных.
Шестилетних льва и львицу, которые жили у Прасека, мужчина привез из Словакии в 2016 году.
Несмотря на обеспокоенность местных жителей и их требования закрыть зверинец, староста Здехова Томаш Коцоурек утверждает, что владелец питомника никаких норм не нарушал. К тому же, в Чехии разрешено удерживать диких животных на частной территории.
В то же время, полгода назад Прасек уже фигурировал в СМИ. Во время прогулки со своим львом на поводке, животное попало в "ДТП" – зверь столкнулся с велосипедистом.
Напомним, в прошлом году в американском городе Берлингтон в штате Северная Каролина сотрудница центра по содержанию животных стала жертвой нападения выбравшегося из вольера льва.
Мы также писали о случае в Тернопольской области, где лев напал на ребенка на территории одного из развлекательных комплексов.
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