В Чехии вертолет упал на крышу здания, четверо погибших
Его семье будет выплачена компенсация
В среду, 5 сентября, в чешском городе Пльзень при крушении небольшого вертолета погибли четыре человека – все, кто находился на борту, передает Reuters.
В полиции сообщили, что вертолет Robinson упал на крышу здания в промышленной зоне.
"Полицейские на месте событий выясняют обстоятельства крушения", – заявила пресс-секретарь полиции.
Издание Krimi Plzeň сообщило, что в результате крушения погибли чешский пилот и три иностранца – двое мужчин и одна женщина.
Pár minut před nehodou vrtulníku v Plzni. Může zajímat @CT24zive @Seznam_Zpravy @novinkycz @FilipHorky pic.twitter.com/Lm9OGw9nZF— Pavel Jursik (@PJursik) 5 сентября 2018 г.
Очевидцы сняли на видео, как вертолет за несколько минут до падения маневрирует на малой высоте над крышами складов.
Напомним, что ранее украинский вертолет разбился в Словакии.
А в Румынии разбился вертолет Ка-32, принадлежавший молдавской компании, на борту находились пятеро украинцев, все они погибли.
Три украинца оказались среди погибших во время крушения военного самолета в Конго.