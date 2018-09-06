В Чехии вертолет упал на крышу здания, четверо погибших

В среду, 5 сентября, в чешском городе Пльзень при крушении небольшого вертолета погибли четыре человека – все, кто находился на борту, передает Reuters.

В полиции сообщили, что вертолет Robinson упал на крышу здания в промышленной зоне.

"Полицейские на месте событий выясняют обстоятельства крушения", – заявила пресс-секретарь полиции.

Издание Krimi Plzeň сообщило, что в результате крушения погибли чешский пилот и три иностранца – двое мужчин и одна женщина.

Очевидцы сняли на видео, как вертолет за несколько минут до падения маневрирует на малой высоте над крышами складов.

Напомним, что ранее украинский вертолет разбился в Словакии.

А в Румынии разбился вертолет Ка-32, принадлежавший молдавской компании, на борту находились пятеро украинцев, все они погибли.

Три украинца оказались среди погибших во время крушения военного самолета в Конго.