В Черногории яхта столкнулась с лодкой: погибли два человека

На борту лодки находились шкипер, двое взрослых и двое детей, на борту яхты – пятеро детей, шкипер и двое взрослых

Вблизи черногорского курортного города Тиват в результате столкновения яхты и прогулочной лодки погибли два человека. Об этом сообщает телерадиокомпания RTCG.

Инцидент произошел у берегов села Облатно около полудня в понедельник, 30 июля.

На борту лодки находились шкипер, двое взрослых и двое детей, на борту яхты – пятеро детей, шкипер и двое взрослых.

В результате столкновения погибли двое взрослых. Также есть раненые, количество которых не уточняется.

Обстоятельства трагедии пока неизвестны. На месте столкновения работают спасательные службы Черногории.

Напомним, ранее в российском Волгограде столкнулись баржа "Капитан Вечеркин" и прогулочный катамаран "Елань". Тогда погибли 11 человек.

Авария произошла в районе грузового порта Волгограда: катамаран и баржа столкнулись "лоб в лоб", и грузовой корабль "подмял под себя" прогулочное судно. В результате столкновения катамаран перевернулся, а баржа не пострадала.

Также мы писали о трагедии на Сямозере в Карелии, когда в шторм попали две лодки и плот, на которых было 47 детей и четверо взрослых. В результате 14 детей погибли.