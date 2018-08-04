В Дании после женской драки выписали первый штраф за ношение никаба

Полиция выехала по вызову в ТЦ, где одна из женщин пыталась сорвать никаб с лица второй

В Дании, где действует запрет на ношение в общественных местах одежды, покрывающей лицо, в городе Хорсхольм датская полиция впервые оштрафовала женщину в никабе за нарушение нового закона.

Правоохранители прибыли в торговый центр, где подрались две женщины. Одна из них пыталась сорвать никаб с лица второй.

"Во время драки никаб упал с лица женщины, но в то время когда мы приехали, она успела его надеть снова" – сказал офицер полиции.

28-летнюю женщину оштрафовали на 134 евро и попросили снять головной убор или покинуть торговый центр. Она решила уйти.

Повторные правонарушения могут повлечь дополнительные штрафы в размере до 10 000 крон или тюремное заключение на срок до шести месяцев.

Любой, кто заставляет кого-либо носить одежду, закрывающую лицо, с помощью силы или угроз, может быть оштрафован или приговорен к двум годам лишения свободы. Аналогичные законы действуют в Австрии, Франции и Бельгии.

Напомним, что нарушителей закона, который вступил в силу с 1 августа, будут наказывать штрафом в размере 1000 крон.

Аналогичные законы уже действуют в Австрии, Франции и Бельгии.

Стоит отметить, что во Франции проживает наибольшее по сравнению с другими странами Европы число мусульман – около 5 миллионов. При этом, только около двух тысяч женщин во всей Франции ходят с закрытым лицом.