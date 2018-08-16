В ДТП в Лондоне погиб личный врач британской королевы

67-летний врач ехал на велосипеде, когда его сбил грузовик

Личный врач королевы Великобритании Елизаветы II Питер Фишер погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в центральной части Лондона, передает в четверг британская телерадиокомпания Би-би-си.

"Мы все глубоко шокированы и опечалены, узнав, что доктор Питер Фишер трагически погиб в ДТП вчера. Питер был директором по исследованиям Королевской Лондонской больницы комплексной медицины Лондонского университета и личным врачом ее Величества Королевы", – приводит телерадиокомпания слова директора Университетского колледжа лондонских больниц доктора Джилл Гаскин.

Отмечается, что 67-летний врач ехал на велосипеде, когда его сбил грузовик.

Несмотря на быстро оказанную медицинскую помощь, Фишера спасти не удалось.

Напомним, в июне Королева Елизавета II перенесла операцию.

10 июля Елизавета II вышла в свет после сообщений о плохом самочувствии.

Елизавета II считается самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании (66 лет). Она взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25-ти лет после кончины своего отца короля Георга VI.

Кроме того, она является и самым долгоживущим монархом.