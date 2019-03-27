В ЕС решили создать финансовую полицию и разведку
Европарламент поддержал соответствующие рекомендации спецкомиссии
Европарламент поддержал предложения по безотложной разработке Еврокомиссией европейской финансовой полиции и подразделения финансовой разведки.
"За" рекомендации, которые в течение года готовила специальная комиссия, проголосовали 505 евродепутатов.
В документе предлагается перестроить систему борьбы против финансовой преступности, мошенничества, уклонения от уплаты налогов, в частности, путем "создания новых органов на европейском и мировом уровне".
Среди рекомендаций – создание специального органа по борьбе с отмыванием денег и создание в ООН налогового органа всемирного уровня.
Авторы предложений отметили, что семь стран Евросоюза – Бельгия, Венгрия, Ирландия, Кипр, Люксембург, Мальта и Нидерланды – "имеют определенные характеристики налоговых райков и облегчают агрессивное налоговое планирование".
Рекомендации призывают постепенно запретить "золотые визы" и "золотые паспорта", выдаваемые богатым иностранцам Мальтой и Кипром.
В документе также содержится призыв лучше защищать общественных тревожных оповещателей и журналистов-расследователей, для чего должен быть создан специальный европейский фонд.
Ранее сообщалось, что в болгарском городе Русе была жестоко убита ведущая и административный директор регионального канала TVN Виктория Маринова, которая расследовала хищения средств Евросоюза.
Кроме того, в Словакии застрелили журналиста Яна Кучака и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители назвали профессиональную деятельность.
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