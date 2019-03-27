В ЕС решили создать финансовую полицию и разведку

Европарламент поддержал соответствующие рекомендации спецкомиссии

Фото: Pixabay

В ЕС решили создать финансовую полицию и разведку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/90c/4fd/5c890c4fd2cae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/90c/4fd/5c890c4fd2cae.jpg 2019-03-27T06:06:00+02:00 Евросоюз Европарламент поддержал соответствующие рекомендации спецкомиссии

Европарламент поддержал предложения по безотложной разработке Еврокомиссией европейской финансовой полиции и подразделения финансовой разведки.

"За" рекомендации, которые в течение года готовила специальная комиссия, проголосовали 505 евродепутатов.

В документе предлагается перестроить систему борьбы против финансовой преступности, мошенничества, уклонения от уплаты налогов, в частности, путем "создания новых органов на европейском и мировом уровне".

Среди рекомендаций – создание специального органа по борьбе с отмыванием денег и создание в ООН налогового органа всемирного уровня.

Авторы предложений отметили, что семь стран Евросоюза – Бельгия, Венгрия, Ирландия, Кипр, Люксембург, Мальта и Нидерланды – "имеют определенные характеристики налоговых райков и облегчают агрессивное налоговое планирование".

Рекомендации призывают постепенно запретить "золотые визы" и "золотые паспорта", выдаваемые богатым иностранцам Мальтой и Кипром.

В документе также содержится призыв лучше защищать общественных тревожных оповещателей и журналистов-расследователей, для чего должен быть создан специальный европейский фонд.

Ранее сообщалось, что в болгарском городе Русе была жестоко убита ведущая и административный директор регионального канала TVN Виктория Маринова, которая расследовала хищения средств Евросоюза.

Кроме того, в Словакии застрелили журналиста Яна Кучака и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители назвали профессиональную деятельность.

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