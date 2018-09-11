В Европарламенте подготовили наказание для Венгрии за нарушение правил ЕС

Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам после консультаций пришел к выводу, что процедура по статье 7 неизбежна

Европейский парламент должен ввести дисциплинарные санкции против Венгрии из-за многочисленных нарушений правил Союза со стороны правительства страны. Об этом заявила докладчик Европарламента Джудит Сарджентини во время дебатов по венгерскому вопросу.

"Венгерское правительство эффективно заставило молчать независимые СМИ, посадило ученых на поводок, пытаясь лишить будущие поколения навыков критического мышления. Правительство заменило независимых судей теми, кто имеет близкие связи с режимом. Они сделали невозможным для неправительственных организаций предоставлять необходимые услуги, например, бездомным людям, мигрантам и беженцам", - сказала Сарджентини.

Она также заявила, что члены правительства Виктора Орбана, который присутствует на дебатах в Европарламенте, и их родственники обогащаются за счет европейских фондов.

"Отчет, представленный сегодня, определяет четкий риск серьезных нарушений ценностей нашего Союза. К сожалению, ничего не изменилось с тех пор, как этот отчет был проголосован в июне", - добавила докладчик.

"Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам после консультаций пришел к выводу, что процедура по статье 7 неизбежна... Пришло время сделать выбор – позволить одному из правительств нарушать правила Союза без последствий или же дать понять, что эти правила больше, чем просто написанный на бумаге текст", - сказала Сарджентини.

За решение в Европарламенте будут голосовать в среду, 12 сентября. Чтобы запустить механизм санкций против Венгрии, резолюцию должны поддержать минимум две трети депутатов Европарламента.

Если доклад комитета получит достаточную поддержку, тогда Совету ЕС придется начать свое собственное расследование предполагаемого нарушения Венгрией ценностей ЕС.

Статья 7 Лиссабонского договора предусматривает, что в отношении страны-члена ЕС могут быть введены различные санкции, в частности лишение права голоса в Совете ЕС. Ранее ЕС запустил похожий механизм против Польши.

Ранее сообщалось, что Еврокомисся решила наказать Венгрию через суд.

Напомним, Венгрия вслед за США вышла из соглашения ООН по миграции.