В Европарламенте подготовили наказание для Венгрии за нарушение правил ЕС

Сегодня, 19:10

Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам после консультаций пришел к выводу, что процедура по статье 7 неизбежна

Виктор Орбан. Фото: AFP
Виктор Орбан. Фото: AFP

Европейский парламент должен ввести дисциплинарные санкции против Венгрии из-за многочисленных нарушений правил Союза со стороны правительства страны. Об этом заявила докладчик Европарламента Джудит Сарджентини во время дебатов по венгерскому вопросу.

"Венгерское правительство эффективно заставило молчать независимые СМИ, посадило ученых на поводок, пытаясь лишить будущие поколения навыков критического мышления. Правительство заменило независимых судей теми, кто имеет близкие связи с режимом. Они сделали невозможным для неправительственных организаций предоставлять необходимые услуги, например, бездомным людям, мигрантам и беженцам", - сказала Сарджентини.

Она также заявила, что члены правительства Виктора Орбана, который присутствует на дебатах в Европарламенте, и их родственники обогащаются за счет европейских фондов.

"Отчет, представленный сегодня, определяет четкий риск серьезных нарушений ценностей нашего Союза. К сожалению, ничего не изменилось с тех пор, как этот отчет был проголосован в июне", - добавила докладчик.

"Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам после консультаций пришел к выводу, что процедура по статье 7 неизбежна... Пришло время сделать выбор – позволить одному из правительств нарушать правила Союза без последствий или же дать понять, что эти правила больше, чем просто написанный на бумаге текст", - сказала Сарджентини.

За решение в Европарламенте будут голосовать в среду, 12 сентября. Чтобы запустить механизм санкций против Венгрии, резолюцию должны поддержать минимум две трети депутатов Европарламента.

Если доклад комитета получит достаточную поддержку, тогда Совету ЕС придется начать свое собственное расследование предполагаемого нарушения Венгрией ценностей ЕС.

Статья 7 Лиссабонского договора предусматривает, что в отношении страны-члена ЕС могут быть введены различные санкции, в частности лишение права голоса в Совете ЕС. Ранее ЕС запустил похожий механизм против Польши.

Ранее сообщалось, что Еврокомисся решила наказать Венгрию через суд.

Напомним, Венгрия вслед за США вышла из соглашения ООН по миграции.
Венгрия, Европарламент, Евросоюз, наказание, орбан
Источник:

Европейская правда

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Эмманюэль Макрон. Фото: AFP

Макрон назвал своих главных оппонентов в ЕС

29 Августа, 16:01

Президент Франции заявил, что не уступит националистам

Политика

Фото: архив

Новый скандал с Венгрией: Киев заявил о вмешательстве во внутренние дела Украины

2 Августа, 11:12

Венгерское руководство в последнее время "отличилось" скандальными заявлениями, на что последовала жесткая реакция МИДа
Загрузка...

Политика

Крымский мост. Фото: fkutaman.ru

Санкции "из ада" и лекции для колорадских жуков: ТОП-5 цитат недели

4 Августа, 11:10

Пока Венгрия не верит в перспективы вступления Украины в НАТО, Евросоюз ввел очередные санкции против российских компаний - на этот раз за строительство моста в оккупированный Россией Крым

Политика

Виктор Орбан. Фото: AFP

Премьер Венгрии сделал неприятное заявление по вступлению Украины в ЕС и НАТО

29 Июля, 10:57

Украина нужна России как буферная зона с НАТО, а украинцы не согласны с этим, отметил Орбан

Политика

Климпуш-Цинцадзе. Фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Климпуш-Цинцадзе резко ответила Орбану по вступлению Украины в НАТО

1 Августа, 12:23

Политик напомнила венграм, как они вступали в ЕС и НАТО после советской оккупации

Политика

president.gov.ua

Порошенко договорился с Орбаном о продолжении диалога по имплементации языковой статьи

13 Июля, 22:05

При этом он добавил, что Украина будет защищать свои интересы

Евросоюз

фото AFP

Меркель обвинила премьера Венгрии в "отсутствии человечности"

6 Июля, 02:39

Виктор Орбан находится с визитом в Берлине – он посещает немецкую столицу впервые за три года  

Евросоюз

Маттео Сальвини. Фото: twitter.com/matteosalvinimi

Вице-премьер Италии Сальвини: Орбан - злой, Макрон - в 15 раз хуже

26 Июня, 10:12

По словам итальянского вице-премьера, президент Франции не выполняет свои обязательства
Загрузка...