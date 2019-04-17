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В Евросоюзе запретили продавать серную кислоту

Сегодня, 09:00

Соответствующее решение принял Европарламент

Фото: Flickr

В Евросоюзе запретили свободный оборот серной кислоты, а также некоторых других химических веществ, используемых террористами для производства взрывных устройств. Соответствующее решение принял Европарламент.

"Новые правила имеют целью закрыть пробелы законодательства путем включения новых химических веществ в перечень запрещенных. В частности, речь идет о серной кислоте, используемой для производства взрывчатки ТАТР, которая была применена во время терактов в 2015 году в Париже, в 2016-м в Брюсселе, а также в Манчестере в 2017-м", – заявили в Европарламенте.

Кроме того, новое законодательство ужесточает лицензионные условия приобретения и использования взрывчатых веществ.

Предполагается также, что сервисы онлайн-торговли должны сообщать правоохранительным органам о подозрительных закупках в этой сфере.

Тем временем, из-за аннексии Крыма в Украине осталось только два государственных предприятия, которые производят серную кислоту. Но качество продукции хуже. Поэтому Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решила ввести квоты на импорт серной кислоты и олеума.

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Тег террорист, продажа, Евросоюз, взрывчатка, серная кислота

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Укринформ

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