В Евросоюзе запретили продавать серную кислоту
Соответствующее решение принял Европарламент
В Евросоюзе запретили свободный оборот серной кислоты, а также некоторых других химических веществ, используемых террористами для производства взрывных устройств. Соответствующее решение принял Европарламент.
"Новые правила имеют целью закрыть пробелы законодательства путем включения новых химических веществ в перечень запрещенных. В частности, речь идет о серной кислоте, используемой для производства взрывчатки ТАТР, которая была применена во время терактов в 2015 году в Париже, в 2016-м в Брюсселе, а также в Манчестере в 2017-м", – заявили в Европарламенте.
Кроме того, новое законодательство ужесточает лицензионные условия приобретения и использования взрывчатых веществ.
Предполагается также, что сервисы онлайн-торговли должны сообщать правоохранительным органам о подозрительных закупках в этой сфере.
Тем временем, из-за аннексии Крыма в Украине осталось только два государственных предприятия, которые производят серную кислоту. Но качество продукции хуже. Поэтому Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решила ввести квоты на импорт серной кислоты и олеума.
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