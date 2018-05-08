В Германии новоиспеченному мэру выбили зубы

Вчера, 12:59

Празднование победы для политика из немецкого городка чуть не закончилось трагедией


Празднование победы на выборах для новоизбранного мэра немецкого города Фрайбург закончилось выбитыми зубами и сломанным носом. 33-летний Мартин Хорн отмечал победу перед зданием городской администрации. Неизвестный подошел к нему и неожиданно ударил победителя выборов в лицо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэра госпитализировали, нападавшего удалось задержать. Им оказался 54-летний психически неуравновешенный человек, уже известный полиции по похожим инцидентам. Его поступок – политически мотивированным не считают.

Ранее глава отделения Левой партии в шведском городе Фалун Патрик Лильеглод заявил, что летом этого года он подвергся нападению со стороны неизвестных, которые избили и сексуально надругались над ним.

Также российский оппозиционер Алексей Навальный написал на своей странице в социальной сети, что Следственный комитет РФ начал проводить проверку о том, что он применил насилие по отношению к полиции при задержании на акции 28 января. 
Германия, мэр, драка, побои
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

фото AFP

Германия возглавит четыре проекта ЕС в сфере обороны

10 Декабря 2017, 17:26

Всего в новой программе ЕС в оборонной сфере 17 проектов

Евросоюз

Фото: pixabay.com

В Германии делают мороженое со вкусом борща

19 Января, 23:21

Необычные холодные десерты делают в Германии. Из моркови, тыквы и козьего сыра.
Загрузка...

Fun

В немецком зоопарке посетителям впервые показали белого медвежонка

14 Апреля, 01:19

Симпатии местных жителей маленький Нанук уже завоевал: они умилялись, глядя, как детеныш прогуливается с матерью по вольеру и купается в водоеме

Fun

Питбуль. Фото: pixabay

Питбуль обошел кота и осла и стал мэром города

31 Марта, 14:31

Собака в четвертый раз формально будет городским главой в Рэббит-Хэш  
Загрузка...