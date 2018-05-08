В Германии новоиспеченному мэру выбили зубы

Празднование победы для политика из немецкого городка чуть не закончилось трагедией

Празднование победы на выборах для новоизбранного мэра немецкого города Фрайбург закончилось выбитыми зубами и сломанным носом. 33-летний Мартин Хорн отмечал победу перед зданием городской администрации. Неизвестный подошел к нему и неожиданно ударил победителя выборов в лицо.

Мэра госпитализировали, нападавшего удалось задержать. Им оказался 54-летний психически неуравновешенный человек, уже известный полиции по похожим инцидентам. Его поступок – политически мотивированным не считают.

Ранее глава отделения Левой партии в шведском городе Фалун Патрик Лильеглод заявил, что летом этого года он подвергся нападению со стороны неизвестных, которые избили и сексуально надругались над ним.

Также российский оппозиционер Алексей Навальный написал на своей странице в социальной сети, что Следственный комитет РФ начал проводить проверку о том, что он применил насилие по отношению к полиции при задержании на акции 28 января.