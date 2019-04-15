В Германии предъявили обвинения пяти участникам "дизельгейта"
Обвинения будет рассматривать экономическая палата местного земельного суда
Прокуратура в Брауншвейге предъявила обвинения пятерым участникам так называемого "дизельного скандала", в том числе бывшему председателю правления автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
Обвинения будет рассматривать экономическая палата местного земельного суда.
Как сказано в сообщении пресс-службы, бывшим представителям менеджмента концерна предъявляются "множество правонарушений", в том числе "особо тяжкий случай обмана и нарушение закона о недобросовестной конкуренции".
В сентябре 2015 года в результате инициированных властями США расследований VW вынужден был признать, что более чем на 10 млн проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.
"Дизельгейт" вызвал массовый отзыв машин компании для устранения фальсификаций. VW договорился с властями США о штрафах и компенсациях на общую сумму более 18 млрд долл. в рамках урегулирования скандала.
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