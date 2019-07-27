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В Германии родился аномально огромный малыш

27 июля, 03:54

Несмотря на размеры новорожденного, роды проходили естественным путем

Фото: Pixabay

Акушеры и врачи одного из немецких роддомов стали свидетелями появления на свет не самого обычного ребенка – ростом в 65 сантиметров, и весом в 4 720 граммов.

И, хотя роды длились 17 часов, малыш-гигант родился в Менхенгладбах (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) естественным путем, причем, по словам его отца, роды прошли "даже легче, чем первые".

Акушерку, которая принимала роды, настолько удивили размеры младенца, что она назвала его "школьником". Измеряя массу и длину младенца, она не могла поверить своим глазам и трижды перепроверяла эти параметры.

Примечательно, что папа малыша тоже не низкий – его рост 2 метра, а старший сын также уже на порядок выше своих сверстников.

Стоит отметить, что рост новорожденных составляет от 50 до 53 сантиметров, а средний вес — около трех килограмм.

Напомним, что ранее в этом году в Японии родился ребенок на 24-й неделе беременности, притом что нормальным сроком считается — 38 недель. Мальчик целиком умещался в двух ладонях взрослого человека, а его вес в десять раз уступал нормальному, который составляет не менее 2,8 тысячи граммов.

А в прошлом месяце жительница американского города Колорадо-Спрингс Николь Холл родила здорового ребенка, сама при этом пережив клиническую смерть,

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Тег Германия, роды, младенец, новорожденный, аномалия

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