В Греции 10 тысяч священников оставят без зарплаты

Сегодня, 05:24

Священники больше не будут считаться государственными служащими

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и предстоятель Греческой православной церкви Иероним достигли предварительного соглашения. Согласно договору, около десяти тысяч священников и вспомогательного персонала Греческой православной церкви не будут получать государственную зарплату.

Священники больше не будут считаться государственными служащими. Раз в год государство будет направлять субсидию в специальный церковный фонд, из которого церковь будет распределять священникам зарплаты.

Помимо этого, соглашение урегулирует спор о собственности между греческим государством и церковью, которая является одним из крупнейших владельцев недвижимости в стране. Оно должно быть одобрено кабинетом министров, парламентом и церковными лидерами.

На данный момент священникам платят зарплаты из государственного бюджета. В год на это уходит около 200 миллионов евро.

Ранее Алексис Ципрас сообщил о внесении поправок в Конституцию Греции. Часть из них касаются формального разделения церкви и государства.

Напомним, Папа Римский сказал, что гомосексуалы "созданы такими Богом".

Также мы сообщали, что греческие священники погорели на финансовых махинациях на 5 млрд евро.
Греция, церковь, священники
Источник:

Euromag

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