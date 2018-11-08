В Греции 10 тысяч священников оставят без зарплаты
Священники больше не будут считаться государственными служащими
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и предстоятель Греческой православной церкви Иероним достигли предварительного соглашения. Согласно договору, около десяти тысяч священников и вспомогательного персонала Греческой православной церкви не будут получать государственную зарплату.
Священники больше не будут считаться государственными служащими. Раз в год государство будет направлять субсидию в специальный церковный фонд, из которого церковь будет распределять священникам зарплаты.
Помимо этого, соглашение урегулирует спор о собственности между греческим государством и церковью, которая является одним из крупнейших владельцев недвижимости в стране. Оно должно быть одобрено кабинетом министров, парламентом и церковными лидерами.
На данный момент священникам платят зарплаты из государственного бюджета. В год на это уходит около 200 миллионов евро.
Ранее Алексис Ципрас сообщил о внесении поправок в Конституцию Греции. Часть из них касаются формального разделения церкви и государства.
Напомним, Папа Римский сказал, что гомосексуалы "созданы такими Богом".
Также мы сообщали, что греческие священники погорели на финансовых махинациях на 5 млрд евро.