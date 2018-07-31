В Греции устроили стрельбу в лагере ромов: 13 раненых

Сегодня, 15:44

Полиции удалось арестовать 17-летнего нападающего, еще двух ищут

Фото: ekathimerini.com
Фото: ekathimerini.com

На греческом острове Родос 13 человек получили ранения в результате стрельбы в ромском лагере. Об этом сообщает Ekathimerini.

По предварительным данным, инцидент произошел около полудня, когда трое ромов на автомобиле остановились возле лагеря и открыли огонь. Мотивы и причины нападения пока неизвестны.

Шестерых пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой, еще семь раненых остаются в больнице.

Полиции удалось арестовать 17-летнего нападающего, еще двух ищут.

Напомним, вечером 23 июня во Львове атаковали лагерь ромов, в результате чего погиб один парень и пострадали четыре человека. Как рассказал председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, всех нападавших и их организатора задержали. По данному факту уже открыто уголовное производство.

В вою очередь, мэр Львова Андрей Садовой в шоке от жестокого нападения на ромов. Он удивлен жестокостью нападавших, которым было всего по 17-18 лет. 
Греция, нападение, лагерь, ромы

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Никто не пришел в суд поддержать подозреваемых, кроме родителей и адвокатов. Фото: facebook.com - Вика Балыцька

Пятеро подростков, подозреваемых в нападении на ромов, арестованы на 60 суток

26 Июня, 19:23

Также около двух месяцев  за решеткой без права внесения залога проведет  "наставник" несовершеннолетних  и двое их товарищей

Запад

Во время акции. Фото: zakarpattya.net.ua

Ромы Закарпатья вышли на митинг с лозунгами "Нет - расизму"

25 Июня, 18:36

Акция протеста состоялась у входа в здание ОГА Закарпатья  
Загрузка...

Запад

Фото: Нацполиция

Нападение на лагерь ромов во Львове: двоих подозреваемых отпустили под домашний арест

20 Июля, 01:00

Еще шестерым подозреваемым продлили арест

Другие регионы

В Херсоне неизвестный облил кислотой советницу мэра: появились видео и новые детали

Сегодня, 14:10

Полиция опубликовала фото и видео нападавшего
Загрузка...