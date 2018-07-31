В Греции устроили стрельбу в лагере ромов: 13 раненых

На греческом острове Родос 13 человек получили ранения в результате стрельбы в ромском лагере. Об этом сообщает Ekathimerini.

По предварительным данным, инцидент произошел около полудня, когда трое ромов на автомобиле остановились возле лагеря и открыли огонь. Мотивы и причины нападения пока неизвестны.

Шестерых пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой, еще семь раненых остаются в больнице.

Полиции удалось арестовать 17-летнего нападающего, еще двух ищут.

Напомним, вечером 23 июня во Львове атаковали лагерь ромов, в результате чего погиб один парень и пострадали четыре человека. Как рассказал председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, всех нападавших и их организатора задержали. По данному факту уже открыто уголовное производство.

В вою очередь, мэр Львова Андрей Садовой в шоке от жестокого нападения на ромов. Он удивлен жестокостью нападавших, которым было всего по 17-18 лет.