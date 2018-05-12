В Хорватии готовятся к переходу на евро

В стране считают, что переход будет быстрым и легким

В Хорватии готовы запустить процесс введения евро вместо куны, которая в данный момент используется в стране. Об этом сообщил глава правительства Хорватии Андрей Пленкович, пишет Hina.

Пленкович отметил, что уверен на все сто, что страна готова к запуску перехода. Помимо этого, он подчеркнул, что данный шаг принесет Хорватии многочисленные долгосрочные преимущества от использования евро как государственной валюты, а сам переход с куны на евро должен быть относительно дешевым и быстрым.

Основной проблемой страны перед переходом на евро станет сокращение государственного долга, который немного превышает 80% ВВП. Стоит отметить, что Хорватия стала членом Евросоюза 1 июля 2013 года и на сегодняшний день остается одной из восьми стран ЕС, которые пользуются собственной национальной валютой.

Напомним, в апреле минувшего года ЕС выделил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. ЕС предоставлял Украине макрофинансовую помощь сроком на 2,5 года – срок действия помощи истек 4 января 2018 года.

После выделения второго транша общая сумма займов от ЕС, поступивших в Украину, составила 2,81 млрд евро с начала 2014 года.







