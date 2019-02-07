В Испании грузовик столкнулся с легковым авто: пятеро погибших

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе населенного пункта Утрера в провинции Севилья

В Испании произошло ДТП. Фото из открытых источников.

В Испании грузовик столкнулся с легковым авто: пятеро погибших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfa/3d1/5c5bfa3d1b32b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfa/3d1/5c5bfa3d1b32b.jpg 2019-02-07T11:29:00+02:00 Евросоюз Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе населенного пункта Утрера в провинции Севилья

По меньшей мере, пять человек погибли в Испании в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем. Об этом сообщила в четверг, 7 февраля, служба экстренной помощи автономного сообщества Андалусия.

По ее информации, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе населенного пункта Утрера в провинции Севилья.

Других подробностей пока не приводится.

Ранее сообщалось, что в результате железнодорожной аварии в Каталонии пострадали 44 человека, а один человек погиб. Пассажирский поезд в Каталонии сошел с рельсов рано утром, в нем находились порядка 150 человек. Государственная железнодорожная сеть Испании Renfe сообщила, что инцидент с поездом вызван оползнем.

Также сообщалось, что в Испании водитель сбил пятерых женщин на переходе.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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