Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,22
31,09
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Испании грузовик столкнулся с легковым авто: пятеро погибших

Сегодня, 11:29

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе населенного пункта Утрера в провинции Севилья

В Испании произошло ДТП. Фото из открытых источников
В Испании произошло ДТП. Фото из открытых источников.
В Испании грузовик столкнулся с легковым авто: пятеро погибших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfa/3d1/5c5bfa3d1b32b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfa/3d1/5c5bfa3d1b32b.jpg Евросоюз Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе населенного пункта Утрера в провинции Севилья

По меньшей мере, пять человек погибли в Испании в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем. Об этом сообщила в четверг, 7 февраля, служба экстренной помощи автономного сообщества Андалусия.

По ее информации, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе населенного пункта Утрера в провинции Севилья.

Других подробностей пока не приводится.

Ранее сообщалось, что в результате железнодорожной аварии в Каталонии пострадали 44 человека, а один человек погиб. Пассажирский поезд в Каталонии сошел с рельсов рано утром, в нем находились порядка 150 человек. Государственная железнодорожная сеть Испании Renfe сообщила, что инцидент с поездом вызван оползнем.

Также сообщалось, что в Испании водитель сбил пятерых женщин на переходе.

 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, Испания, грузовик

Вы сейчас просматриваете новость " В Испании грузовик столкнулся с легковым авто: пятеро погибших". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львовской области столкнулись грузовик и легковушка: есть жертвы

Сегодня, 11:01

В ДТП погибла жительница Ровенской области, еще трое получили травмы

В Житомирской области столкнулись автобус и легковушка: есть пострадавшие

Сегодня, 10:30

Жуткая авария произошла на трассе «Выступовичи - Могилев-Подольский»

В Киеве внедорожник врезался в отбойник: есть пострадавший

Сегодня, 08:59

После столкновения автомобиль развернуло и он вылетел на обочину

В Черновицкой области столкнулись два микроавтобуса, есть погибший

Сегодня, 01:23

Также был госпитализирован 8-летний ребенок

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Сегодня, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украинцам начали урезать субсидии

Вчера, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

5 февраля, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

5 февраля, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной