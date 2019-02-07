В Испании грузовик столкнулся с легковым авто: пятеро погибших
Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе населенного пункта Утрера в провинции Севилья
По меньшей мере, пять человек погибли в Испании в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем. Об этом сообщила в четверг, 7 февраля, служба экстренной помощи автономного сообщества Андалусия.
По ее информации, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе населенного пункта Утрера в провинции Севилья.
Других подробностей пока не приводится.
Ранее сообщалось, что в результате железнодорожной аварии в Каталонии пострадали 44 человека, а один человек погиб. Пассажирский поезд в Каталонии сошел с рельсов рано утром, в нем находились порядка 150 человек. Государственная железнодорожная сеть Испании Renfe сообщила, что инцидент с поездом вызван оползнем.
Также сообщалось, что в Испании водитель сбил пятерых женщин на переходе.
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