В Испании оштрафовали бельгийского принца за нарушение карантина

Власти испанского автономного сообщества Андалусия приговорили принца Бельгии Иоахима к штрафу за нарушение правил карантина. Его размер достигает 10,4 тыс. евро. Об этом пишет Reuters.

Принц Иоахим / Фото: instagram.com/eugeniagaravani

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28-летний Иоахим прибыл в конце мая на учебную стажировку в Кордову. В нарушение карантинных ограничений он посетил несколько вечеринок. Через несколько дней принц почувствовал недомогание и сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Сообщается, что в одной из таких вечеринок принимали участие 27 человек, что также нарушает действующее в Кордове ограничение собраний до 15 участников.

Принц Иоахим является сыном принцессы Бельгии Астрид и племянником короля Филиппа. По информации СМИ, принц занимает десятое место в очереди престолонаследия. Принц Йоахим — один из пяти детей принца Лоренца и племянник короля Бельгии Филиппа.

Ранее британский принц Чарльз рассказал, как пережил коронавирус и самоизоляцию и какие видео смотрел во время карантина.

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