В Испании взорвался подпольный склад пиротехники: один погибший, 27 раненых

Мощный взрыв разрушил несколько домов и выбил стекла в радиусе нескольких километров

В испанской провинции Галисия вечером 23 мая прогремел взрыв на подпольном складе пиротехники, который был оборудован в жилом доме. В результате погиб один человек, еще 27 получили ранения, среди них семеро детей.

Об этом сообщает правительство сообщества Галисия, добавляя, что под завалами домов, разбором которых занимаются спасатели, также могут оставаться люди.

Как стало известно, погибла пожилая женщина, среди раненых – 20 взрослых и семь детей, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В ходе расследования выяснилось, что взорвалась пиротехника, хранившаяся в одном из частных домов. Ранее владельцу взорвавшихся устройств принадлежал пиротехнический завод, однако он был закрыт. Скорее всего, часть изделий хозяин перенес в частный дом своего родственника, где они и взорвались.

В результате мощных взрывов пострадали несколько десятков домов, некоторые полностью уничтожены. Выбиты стекла в радиусе нескольких километров. Из-за взрывов загорелся лес. Грохот от взрывов был слышен за много километров, а в небо поднимался большой столб дыма.

На месте работают спасательные службы, специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ и медики.

Напомним, ранее традиционный рождественский фейерверк в кубинском городе Ремедиосе закончился взрывом пиротехники, пострадали около 40 человек, в том числе 6 детей.

Также мы сообщали, что в Джакарте произошел взрыв с пожаром на заводе фейерверков, в результате чего погибли по меньшей мере 46 человек, десятки получили ранения.