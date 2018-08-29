В испанском городе готовятся к томатному хаосу

Шесть автомобилей, доверху груженные помидорами, уже сегодня приедут в испанский город Буньоль

145 тонн помидоров заготовлены к ежегодным томатным поединкам в испанском городе Буньоль. Уже сегодня местные и гости сойдутся в веселом поединке. Помидоры к празднику свозили со всей страны.

Шесть автомобилей, доверху груженные помидорами, уже сегодня приедут в испанский город Буньоль. Эти подвяленные и мятые овощи для продажи не годятся. Но это – идеальные снаряды для ежегодных боев томатами.

На фестиваль Ла Томатина ежегодно собираются 22 000 участников. Каждый получает по 70 помидоров. И начинаются развлечения.

В то же время местные жители готовят к празднику свои дома. Завешивают фасады пленкой, а окна и двери обивают фанерой. Это чтобы вода, которой поливают участников боев, не затекала в помещение.

Фестиваль начнется сегодня в 11 по местному времени. 6 грузовиков с томатами проедут по центральной улице города. А сам бой начнется, как только первый отчаянный залезет на деревянный столб, смазанный мылом. Его высота – как двухэтажный дом. И тогда уже раздается выстрел из водяной пушки – сигнал к началу праздника.