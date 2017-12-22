В Италии фельдшер убивал пациентов по заказу похоронного бюро

Вчера, 11:51

Медика подозревают в убийстве 50 человек

Фото: quotidiano.net
Фото: quotidiano.net

На итальянской Сицилии арестовали фельдшера скорой помощи, которого подозревают в нескольких убийствах пациентов по заказу похоронного бюро, связанного с мафией.

По версии следствия, 42-летний медик во время инъекций вводил пациентам пузырек воздуха и те умирали от воздушной эмболии, сообщает Quotidiano.

В то время как родственники покойных пребывали в состоянии шока, он навязывал им услуги конкретного похоронного бюро, связанного с сицилийской мафией, и получал за каждую жертву по 300 евро.

Все убитые медиком пациенты были неизлечимо больны, а двое из них находились в преклонном возрасте, поэтому их смерть тщательно не расследовалась.

По предварительным данным, речь не идет об эвтаназии – следствие подозревает совершение убийств из корыстных побуждений.

На данный момент фельдшеру инкриминируют три убийства, однако, по данным прокуратуры, с 2012 по 2016 год подобным образом могли быть убиты до 50 человек, причем убийца мог иметь сообщников.

Ранее мы сообщали о жестоком убийстве тернопольской выпускницы, тело которой было найдено на обочине дороги.

Также мы писали и о раскрытом убийстве в Запорожской области, где рыбак убил своего односельчанина во время ссоры на лодке.
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