В Италии продают за гроши десятки домов: в чем подвох

Вдобавок к Сицилии, где ранее объявили распродажу около сотни домов за символические деньги, аналогичную инициативу подхватил еще один итальянский регион.
Как сообщает The Sun, администрация города Таранто в Апулии тоже решила распродать 85 домов по 1 евро, чтобы, таким образом, возродить некогда крупное поселение.
Ранее население города составляло 40 тыс. человек, но сейчас не наберется и десятой части от того. Муниципалитет Таранто планирует привлечь около 25 тыс. новопоселенцев.
Несмотря на то, что ветхим домам понадобится капитальный ремонт, потенциальных жильцов может привлечь мягкий средиземноморский климат, старинная архитектура и живописная природа, а также песчаные пляжи и заповедник с фламинго.
Пока что на продажу выставлено три дома, а когда их раскупят – будут выставлены следующие.
По условиям сделки, покупатель должен самостоятельно восстановить здание и остаться там жить. Перепродавать запрещено.
Напомним, аналогичную "акцию" ранее устроили и в городе Муссомели, где решили продать около четырех сотен домов.
А ранее в этом месяце сообщалось, что любой желающий может приобрести одно из 90 исторических зданий в городке Бизачча, провинция Авеллино. Цена аналогичная – 1 евро.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк