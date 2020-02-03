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В Италии продают за гроши десятки домов: в чем подвох

3 февраля, 06:56

Удивительную "акцию" решили устроить в итальянской Апулии

Вдобавок к Сицилии, где ранее объявили распродажу около сотни домов за символические деньги, аналогичную инициативу подхватил еще один итальянский регион.

Как сообщает The Sun, администрация города Таранто в Апулии тоже решила распродать 85 домов по 1 евро, чтобы, таким образом, возродить некогда крупное поселение.

Ранее население города составляло 40 тыс. человек, но сейчас не наберется и десятой части от того. Муниципалитет Таранто планирует привлечь около 25 тыс. новопоселенцев.

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Несмотря на то, что ветхим домам понадобится капитальный ремонт, потенциальных жильцов может привлечь мягкий средиземноморский климат, старинная архитектура и живописная природа, а также песчаные пляжи и заповедник с фламинго.

Пока что на продажу выставлено три дома, а когда их раскупят – будут выставлены следующие.

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По условиям сделки, покупатель должен самостоятельно восстановить здание и остаться там жить. Перепродавать запрещено.

Напомним, аналогичную "акцию" ранее устроили и в городе Муссомели, где решили продать около четырех сотен домов.

А ранее в этом месяце сообщалось, что любой желающий может приобрести одно из 90 исторических зданий в городке Бизачча, провинция Авеллино. Цена аналогичная – 1 евро.

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