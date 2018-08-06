В Италии прогремел взрыв у аэропорта
Очевидцы отмечают, что слышали громкий хлопок, а после в небо поднялся столб огня
В районе аэропорта итальянского города Болонья прогремел взрыв. Как сообщает The Sun, ЧП произошло у воздушной гавани имени Гульельмо Маркони.
По неподтвержденным данным, рядом с аэропортом взорвался грузовик с нефтепродуктами. Очевидцы отмечают, что слышали громкий хлопок, а после в небо поднялся столб огня и дыма. Причина взрыва уточняется.
Violent explosion in Bologna, presumably near the local airport. Bologna https://t.co/i2S7biauOO pic.twitter.com/P8n1MAZi6f via @JeromePio #Italy— Live Eurasia Map (@eurasiamap) 6 августа 2018 г.
Напомним, в субботу, 16 июня, прогремели взрывы во время встречи талибов и афганских вооруженных сил в афганском городе Нангархар.
Террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Теракт произошел после того, как президент Афганистана Ашраф Гани объявил о продлении правительством режима прекращения огня с Талибаном.
Среди жертв были мирные граждане, афганские военные и члены Талибана. Кроме объявления о перемирии, они отмечали конец мусульманского священного месяца Рамадан.
Кроме того, 17 июня, в результате другого взрыва близ губернаторского комплекса в провинции Нангархар погибли 10 человек, еще 30 получили ранения.