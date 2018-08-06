В Италии прогремел взрыв у аэропорта

Сегодня, 15:57

Очевидцы отмечают, что слышали громкий хлопок, а после в небо поднялся столб огня

Фото: twitter.com/OmerFarukGorcin
Фото: twitter.com/OmerFarukGorcin

В районе аэропорта итальянского города Болонья прогремел взрыв. Как сообщает The Sun, ЧП произошло у воздушной гавани имени Гульельмо Маркони.

По неподтвержденным данным, рядом с аэропортом взорвался грузовик с нефтепродуктами. Очевидцы отмечают, что слышали громкий хлопок, а после в небо поднялся столб огня и дыма. Причина взрыва уточняется.

Напомним, в субботу, 16 июня, прогремели взрывы во время встречи талибов и афганских вооруженных сил в афганском городе Нангархар.

Террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Теракт произошел после того, как президент Афганистана Ашраф Гани объявил о продлении правительством режима прекращения огня с Талибаном.

Среди жертв были мирные граждане, афганские военные и члены Талибана. Кроме объявления о перемирии, они отмечали конец мусульманского священного месяца Рамадан.

Кроме того, 17 июня, в результате другого взрыва близ губернаторского комплекса в провинции Нангархар погибли 10 человек, еще 30 получили ранения
Италия, взрыв, аэропорт, дым

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