В Италии прогремел взрыв у аэропорта

В районе аэропорта итальянского города Болонья прогремел взрыв. Как сообщает The Sun, ЧП произошло у воздушной гавани имени Гульельмо Маркони.

По неподтвержденным данным, рядом с аэропортом взорвался грузовик с нефтепродуктами. Очевидцы отмечают, что слышали громкий хлопок, а после в небо поднялся столб огня и дыма. Причина взрыва уточняется.

Violent explosion in Bologna, presumably near the local airport. Bologna https://t.co/i2S7biauOO pic.twitter.com/P8n1MAZi6f via @JeromePio #Italy