В Италии проснулся крупнейший вулкан Европы

Из-за облака пепла международный аэропорт Фонтанаросса отменил часть авиарейсов

Фото: Getty Images

В Италии проснулся крупнейший вулкан Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/df7/2d2/5c6df72d207be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/df7/2d2/5c6df72d207be.jpg 2019-02-21T02:24:00+02:00 Евросоюз Из-за облака пепла международный аэропорт Фонтанаросса отменил часть авиарейсов

На итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Из-за облака пепла международный аэропорт Фонтанаросса отменил часть авиарейсов, сообщает Express.

Закрыты два сектора воздушного пространства аэропорта. Администрация сообщает, что введено ограничение до 4-х вылетов ежечасно и предупреждают о возможности задержки авиарейсов.

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Отметим, Этна – наиболее высокий действующий вулкан в Европе. В течение последних двух десятилетий Этна периодически напоминает о себе выбросами лавы и вулканического пепла.

В последний раз Этна выбросила облако пепла 24 декабря 2018 года, в результате чего было частично закрыто воздушное пространство. Возле Этны расположен город Катания, где проживает 300 тысяч человек.

Ранее вулкан просыпался в феврале минувшего года.

Кроме того, 30 января 2017 года, вулкан потрясло. В районе Этны произошли многочисленные подземные толчки. Разрушений не зафиксировано, однако в целях безопасности были эвакуированы учащиеся нескольких школ.

Этна — крупнейший действующий в Европе вулкан. Он находится на острове Сицилия, гора достигает в высоту 3328 метров. Всего вулкан извергался около 200 раз.

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