В Италии ранили актера из Украины

Актер гулял с другом, когда на них напали подростки

Артем Ткачук. Фото: napoli.repubblica.it.

18-летний актер украинского происхождения Артем Ткачук, сыгравший в фильме о молодежной преступности "Пираньи Неаполя", получил ножевое ранение в Неаполе, об этом пишет издание Ilmessaggero. Актер гулял с другом, когда на них напали подростки.

"Я спустился к Баарти с другом, и мы возвращались к машине, когда заметили группу парней, которые смотрели на нас. Мы шли через Калабритто, и было около трех часов ночи, когда к нам подошла группа молодых людей нашего возраста. Они спросили меня, был ли я из соседнего квартала, и я ответил нет. Некоторые из них настаивали на том, чтобы узнать, кто я, и в этот момент я взял свой мобильный телефон, чтобы показать ему профиль в Инстаграме", — рассказал Артем.

18-летний актер госпитализирован, его друг получил травмы от ударов руками и ногами.

Пострадавший рассказал, что инцидент произошел из-за того, что его спросили, является ли он выходцем одного из соседних районов.

Отметим, Неаполь является городом, где активно действует каморра — преступная структура, аналогичная мафии.

Артем Ткачук сыграл одну из ролей в фильме итальянского режиссера Клаудио Джованнези "Пираньи Неаполя". Картина по книге Роберто Савиано рассказывает о молодежной организованной преступности города. На последнем Берлинале она получила "Серебряного медведя" за лучший сценарий.

Напомним, несколько лет назад в Анголе полицейские расстреляли актеров на съемках фильма.

А при стрельбе в поезде во Франции был ранен актер Жан-Юг Англад. По данным телеканала, актер получил легкое ранение в руку и был госпитализирован.

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