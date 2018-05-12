В Каннах представили украино-исландский фильм

Сегодня, 20:59

Перед показом фильма прошла акция поддержки незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова

Кадр из фильма &quot;Женщина на войне&quot;
Кадр из фильма "Женщина на войне"

На Каннском фестивале в рамках секции "Неделя критики" представили художественный фильм "Женщина на войне", который был создан совместно Украиной, Францией и Исландией. 

Пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино), сообщила, что показу фильма предшествовала акция поддержки незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Режиссером картины является исландец Бенедикт Эрлингссон, сценарий написан им совместно с Олавюром Эгиллем Эгильссоном. Над фильмом работал также исландский оператор Бергстейнн Бьергюльфссон.

Среди представителей украинской команды, работавшей над созданием ленты: исполнительный продюсер Марианна Новикова, второй режиссер Василий Белоусов, видеоинженер Игорь Косенко, художник по костюмам Мария Керо и декоратор Люся Малышко.

Фильм поднимает тему деградации окружающей среды, что передается посредством борьбы женщины, которая, в противовес всему обществу, решает взять на себя миссию по защите природы и сохранению возвышенностей Исландии.

Напомним, известный режиссер Мартин Скорсезе получит особую награду на 71-м Каннском международном кинофестивале.
Исландия, Украина, фильм, Канны
Источник:

Интерфакс

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