В Каннах представили украино-исландский фильм

Перед показом фильма прошла акция поддержки незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова

На Каннском фестивале в рамках секции "Неделя критики" представили художественный фильм "Женщина на войне", который был создан совместно Украиной, Францией и Исландией.

Пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино), сообщила, что показу фильма предшествовала акция поддержки незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Режиссером картины является исландец Бенедикт Эрлингссон, сценарий написан им совместно с Олавюром Эгиллем Эгильссоном. Над фильмом работал также исландский оператор Бергстейнн Бьергюльфссон.

Среди представителей украинской команды, работавшей над созданием ленты: исполнительный продюсер Марианна Новикова, второй режиссер Василий Белоусов, видеоинженер Игорь Косенко, художник по костюмам Мария Керо и декоратор Люся Малышко.

Фильм поднимает тему деградации окружающей среды, что передается посредством борьбы женщины, которая, в противовес всему обществу, решает взять на себя миссию по защите природы и сохранению возвышенностей Исландии.

Напомним, известный режиссер Мартин Скорсезе получит особую награду на 71-м Каннском международном кинофестивале.