В лондонском зоопарке произошел пожар: пострадали 9 человек, погибло животное

В одном их зоопарков Лондона вспыхнул пожар, в результате которого пострадали девять человек. Также из-за инцидента погиб африканский трубкозуб. Об этом сообщает ВВС.

Отмечено, что огонь вспыхнул рано утром в детской секции зоопарка, расположенного в центре Лондона, и быстро распространился на соседний сувенирный магазин.

Среди 9 пострадавших одного человека забрали в больницу, еще восемь человек получили помощь на месте. Отмечено, что все они – работники зоопарка.

Также в результате пожара погибло одно животное – африканский трубкозуб. Кроме того, зоопарк не досчитался четырех сурикатов.

"К сожалению, наши ветеринары подтвердили смерть нашего девятилетнего трубкозуба Миши. Также мы пока не досчитались четырех сурикатов, и имеем ограниченный доступ к месту происшествия, чтобы это подтвердить", – заявили в зоопарке.

На данный момент причины возгорания неизвестны.

Напомним, ранее на Центральном рынке Запорожья вспыхнул крупный пожар, с которым боролись десятки спасателей.

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