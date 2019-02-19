В Марселе мужчина с ножом напал на прохожих, полицейские открыли огонь
По данным СМИ, пострадали два человека, один из них находится в тяжелом состоянии
Неизвестный мужчина напал на прохожих с ножом в Марселе (Франция), два человека получили ножевые ранения, сообщает AFP.
Инцидент произошел на одном из центральных проспектов города.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что жизни пострадавших ничего не угрожает.
Прибывшие на место ЧП полицейские открыли огонь по преступнику, от полученных ранений он скончался, сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции.
Личность напавшего устанавливается, начато расследование.
По данным телеканала, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Источники сообщили, что преступник был освобожден из тюрьмы в октябре 2018 года, он отбывал срок за убийство.
Напомним, 19 декабря 2018 года три человека получили колотые раны после нападения мужчины с мачете на медицинский центр на востоке Лондона.
В ночь на 1 января 2019 года три человека были ранены в результате нападения вооруженного ножом мужчины на вокзале Манчестера. Преступника задержали.
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