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В Марселе мужчина с ножом напал на прохожих, полицейские открыли огонь

Сегодня, 20:09

По данным СМИ, пострадали два человека, один из них находится в тяжелом состоянии

На месте нападения мужчины с ножом на прохожих в Марселе
На месте нападения мужчины с ножом на прохожих в Марселе. Фото: AFP
В Марселе мужчина с ножом напал на прохожих, полицейские открыли огонь //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c45/658/5c6c456587e78.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c45/658/5c6c456587e78.jpg Евросоюз По данным СМИ, пострадали два человека, один из них находится в тяжелом состоянии

Неизвестный мужчина напал на прохожих с ножом в Марселе (Франция), два человека получили ножевые ранения, сообщает AFP.

Инцидент произошел на одном из центральных проспектов города.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Прибывшие на место ЧП полицейские открыли огонь по преступнику, от полученных ранений он скончался, сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции.

Личность напавшего устанавливается, начато расследование.

По данным телеканала, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Источники сообщили, что преступник был освобожден из тюрьмы в октябре 2018 года, он отбывал срок за убийство.

Напомним, 19 декабря 2018 года три человека получили колотые раны после нападения мужчины с мачете на медицинский центр на востоке Лондона.

В ночь на 1 января 2019 года три человека были ранены в результате нападения вооруженного ножом мужчины на вокзале Манчестера. Преступника задержали.

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Тег Франция, нападение, стрельба, Марсель

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