В метро Парижа мужчина совершил нападение с кислотой: есть пострадавший

Состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое

Фото: Pixabay

В метро Парижа мужчина совершил нападение с кислотой: есть пострадавший //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/675/acd/5c6675acd58b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/675/acd/5c6675acd58b9.jpg 2019-02-15T10:25:00+02:00 Евросоюз Состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое

В метро Парижа неизвестный плеснул кислоту в лицо одного из пассажиров. Пострадавший получил тяжелые травмы, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел сегодня утром между станциями "Бастилия" и "Лионский вокзал" на 1 линии метрополитена. Сначала между мужчинами произошла перепалка, в ходе которой один из них плеснул в другого кислотой. После нападения злоумышленник сбежал с места преступления, его разыскивают правоохранители.

Как сообщили источники в правоохранительных органах, состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое.

Напомним, не так давно вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в парижском метро. Во время задержания злоумышленник нанес ранение одному из сотрудников полиции.

Кроме того, ранее в Лондоне на пассажиров движущегося поезда метро напал неизвестный, вооруженный ножом. Один из пассажиров получил ранение, что подтвердила британская транспортная полиция, к чьем ведении находится лондонское метро. Инцидент произошел неподалеку от станции Хакни Сентрал на востоке британской столицы.

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