В метро Парижа мужчина совершил нападение с кислотой: есть пострадавший
Состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое
В метро Парижа неизвестный плеснул кислоту в лицо одного из пассажиров. Пострадавший получил тяжелые травмы, сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел сегодня утром между станциями "Бастилия" и "Лионский вокзал" на 1 линии метрополитена. Сначала между мужчинами произошла перепалка, в ходе которой один из них плеснул в другого кислотой. После нападения злоумышленник сбежал с места преступления, его разыскивают правоохранители.
Как сообщили источники в правоохранительных органах, состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое.
Напомним, не так давно вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в парижском метро. Во время задержания злоумышленник нанес ранение одному из сотрудников полиции.
Кроме того, ранее в Лондоне на пассажиров движущегося поезда метро напал неизвестный, вооруженный ножом. Один из пассажиров получил ранение, что подтвердила британская транспортная полиция, к чьем ведении находится лондонское метро. Инцидент произошел неподалеку от станции Хакни Сентрал на востоке британской столицы.
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