В Нидерландах эвакуировали вокзал

Полиция эвакуировала людей с главного вокзала города Тилбург (провинция Северный Брабант) в Нидерландах из-за сообщений о заложенной бомбе. Об этом в воскресенье сообщила газета "Телеграаф". По информации издания, железнодорожное сообщение в провинции приостановлено.

"Несколько человек задержаны на станции в связи с сообщениями о бомбе", – говорится в сообщении в "Твиттере" городской полиции.

Ранее в Киеве женщина "заминировала" Майдан Независимости. На место происшествия немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы. Правоохранители тщательно осматривают территорию на наличие опасных предметов и веществ.

Сведения зарегистрирован в журнале единого учета территориальных управлений полиции. По результатам проверки будет дана правовая квалификация событиям.

Напомним, также сегодня днем поступило сообщение от мужчины о заминировании станции метро "Шулявская".

Напомним, в начале года в Киеве из-за неизвестного "минера" из суда эвакуировали 200 человек.