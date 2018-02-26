В Нидерландах построили уникальную трассу, где можно ездить даже в сильный снегопад

Сегодня, 22:24

Чтобы колеса не скользили, местные власти решили подогревать велодорожки


Велодорожка с подогревом. В Нидерландах построили уникальную трассу, где можно ездить даже в сильный снегопад. Любой занос тут же тает. Теперь велосипедистам удобно круглый год.

Велосипед самый популярный транспорт в Нидерландах. На нем ездит каждый второй житель, причем в любую погоду. И даже в снегопады. Чтобы колеса не скользили, местные власти решили подогревать велодорожки.

На этой трассе всегда плюсовая температура. И летом и зимой. Снег моментально тает, касаясь теплой поверхности. Подогревают велодорожку с помощью энергии солнца.

На такое ноу-хау местные власти пошли после возмущения велосипедистов. Мол, зимой чистят обычные дороги, забывая о владельцах двухколесного транспорта.

Поверхность теплых велодорожек прочная. Прослужит около 80 лет, обещают инженеры. Только удовольствие это не дешевое. На одну только установку оборудования потратили 50 000 евро. Но все окупится, уверяют создатели проекта, ведь тратиться больше ни на что не придется. Правда, не все местные жители видят в этом "экономию".
видео, Нидерланды, велосипедная дорожка
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: pixabay.com

Из-за вспышки птичьего гриппа в Нидерландах массово уничтожают кур

Сегодня, 16:12

Чтобы вирус не распространялся, было решено запретить транспортировку птицы и яиц

Евросоюз

Фото: pixabay.com

Нидерланды не хотят платить больше из-за Brexit

19 Февраля, 14:59

Страна выступает против увеличения взносов в бюджет ЕС после выхода Великобритании из Евросоюза
Загрузка...

Евросоюз

фото GETTY

Парламент Нидерландов отменил закон о референдуме, блокировавший ассоциацию Украины с ЕС

22 Февраля, 21:45

Законопроект был подан министром внутренних дел Нидерландов Кайсой Оллогрен

Евросоюз

Фото: feerie.com. ua

В Амстердаме местные устали от туристов

16 Февраля, 18:10

Жителям города приелись вечный шум и суматоха, а также пьяные гости и кучи мусора

Политика

Михеил Саакашвили. Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Саакашвили объявился в Амстердаме - нардеп

14 Февраля, 15:05

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Саакашвили уже не в Польше

Евросоюз

Фото: Pixabay

Все голландцы после смерти автоматически станут донорами

14 Февраля, 12:23

Все граждане страны старше 18 лет получат соответствующее письмо

Евросоюз

Фото: AFP

Глава МИД Нидерландов ушел в отставку из-за лжи о Путине

13 Февраля, 19:05

По его мнению, это - "самая большая ошибка в его жизни"

Политика

twitter.com/pavloklimkin

Климкин провел переговоры с главой МИД Нидерландов

3 Февраля, 02:42

Отдельное внимание министры уделили вопросу введения миротворческой Миссии ООН на оккупированных территориях в Донбассе

Политика

Павел Климкин и Кайса Оллонгрен. Фото: Twitter / mfa_ukraine

Украина и Нидерланды будут вместе противостоять гибридной агрессии России - Климкин

2 Февраля, 13:54

Главы МИД Украины и МВД Нидерландов согласились объединить усилия по противодействию киберпреступности

Евросоюз

Фото: Pixabay

В Нидерландах полностью запретят "зоны для курения"

13 Февраля, 18:38

Четверть заведений страны имели специальные "комнаты для курения", однако теперь их придется закрыть

Политика

фото из открытых источников

Климкин посетит Нидерланды с рабочим визитом

31 Января, 20:24

У главы МИД запланированы встречи с членами правительства Нидерландов и рядом голландских политиков

Евросоюз

Фото: Pixabay

В Нидерландах хакеры атаковали банки

29 Января, 14:20

Часть их сервисов недоступна из-за DDoS-атак

Евросоюз

Фото: Pixabay

Хакеры из Голландии годами шпионили за хакерами из России

27 Января, 13:40

Одна из баз киберпреступников находилась в университете в Москве недалеко от Красной площади

Политика

Петр Порошенко и Марк Рютте. Фото: president.gov.ua

Порошенко в Давосе встретился с Рютте - обсуждали российскую агрессию

25 Января, 18:44

Президент Украины поблагодарил премьера Нидерландов за политическую солидарность и практическую помощь Украине в противодействии российской агрессии
Загрузка...