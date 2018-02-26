Велодорожка с подогревом. В Нидерландах построили уникальную трассу, где можно ездить даже в сильный снегопад. Любой занос тут же тает. Теперь велосипедистам удобно круглый год.

Велосипед самый популярный транспорт в Нидерландах. На нем ездит каждый второй житель, причем в любую погоду. И даже в снегопады. Чтобы колеса не скользили, местные власти решили подогревать велодорожки.

На этой трассе всегда плюсовая температура. И летом и зимой. Снег моментально тает, касаясь теплой поверхности. Подогревают велодорожку с помощью энергии солнца.

На такое ноу-хау местные власти пошли после возмущения велосипедистов. Мол, зимой чистят обычные дороги, забывая о владельцах двухколесного транспорта.

Поверхность теплых велодорожек прочная. Прослужит около 80 лет, обещают инженеры. Только удовольствие это не дешевое. На одну только установку оборудования потратили 50 000 евро. Но все окупится, уверяют создатели проекта, ведь тратиться больше ни на что не придется. Правда, не все местные жители видят в этом "экономию".