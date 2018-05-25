Два года назад только 1% крыш в Амстердаме были зелеными, сейчас уже 2,5%

В Нидерландах власти финансируют озеленение крыш домов. Это не только красиво, но и практично. Кровля дольше служит, а летом не нужен кондиционер.

Ухаживать за такой крышей не сложно – нужно только рвать сорняки.

Возможность экономить на коммунальных услугах и простота в обслуживании делает зеленые крыши все более популярными

Два года назад только 1% крыш в Амстердаме были зелеными, сейчас уже 2,5%. То есть, интерес людей растет. В планах достичь 10% к 2020 году

Стимулируют интерес горожан к озеленению крыш и местные власти. Мэрии Амстердама и еще 19 голландских городов предлагают жителям субсидию до 50% от стоимости проекта.

Срок службы зеленой крыши вдвое выше обычной. Ведь грунт и растения защищают ее от погодных условий.

Ранее сообщалось, что Голландцы собираются построить первый в мире жилой комплекс на воде. Этот водный жилой комплекс будет вмещать 60 роскошных квартир со всеми удобствами, которые будут построены из 180 отдельных модулей. Все квартиры будут иметь зеленые крыши и центральный дворик, а также парковку.

Напомним, в Киеве появился новый эко-проект, который популяризирует европейскую моду грядок в квартирах.