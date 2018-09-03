В Норвегии расследуют исчезновение соратника Ассанжа

Полиция Норвегии начала расследование в связи с исчезновением эксперта по кибербезопасности, соратника основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает французская газета La Presse со ссылкой на AFP.

Ранее WikiLeaks сообщил в Twitter, что "по словам друзей и коллег, соратник Джулиана Ассанжа Арьен Кампхейс пропал".

Отмечается, что в последний раз его видели 20 августа в норвежском городе Буде, откуда он, вероятно, направился в Тронхейм.

"Мы начали расследование", − уточнили агентству в полиции, но при этом отказались делать предположения о том, что могло случиться с мужчиной.

Напомним, Ассанж получил убежище в Эквадоре от предшественника президента Морено – Рафаэля Корреа. Он живет в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года. Его сайт Wikileaks получил известность после публикации секретных материалов Пентагона, Госдепартамента и других государственных органов США.

Также он получил гражданство Эквадора. Удостоверение на имя Ассанжа было зарегистрировано в системе гражданского регистра Эквадора под номером 1729926483.