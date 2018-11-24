В одном из колледжей Лондона преподавателей заменят их голограммы

В бизнес-школе Имперского колледжа Лондона ведущих дистанционные курсы преподавателей заменят их голограммы. Колледж решил, что видеосвязь создает недостаточно эффекта присутствия для успешного усвоения материала.

Голограммы позволят преподавателям видеть студентов и взаимодействовать с ними, причем одновременно в аудитории могут "работать" несколько голограмм. Один преподаватель сможет читать лекцию сразу нескольким аудиториям студентов. Кроме того, такие лекции могут быть записаны и использованы впоследствии неоднократно, хотя и без возможности взаимодействовать со студентами.

Колледж собирается использовать уже готовые студии для передачи голографического изображения в США, а также обзавестись мобильной студией, чтобы привлечь к преподаванию в колледже специалистов из других стран.

Голограммы сегодня используются не только в шоу-бизнесе – например, французский политик Жан-Люк Меланшон использовал свое объемное изображение на двух одновременно проходящих митингах в рамках своей предвыборной кампании в президенты Франции в 2017 году.

Учебные заведения в Европе по-разному решают необходимость увеличить аудиторию своим преподавателям. Например, в школах Kunskapsskolan в Швеции на одной лекции могут присутствовать 3 класса учеников разных возрастов.

Напомним, Amazon научил искусственный интеллект создавать одежду.

Также мы сообщали, что искусственный интеллект написал музыкальный альбом.

Тем временем, в Новой Зеландии создали первого виртуального политика. Сэм будет участвовать в выборах в 2020 году.