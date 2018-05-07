В Оксфорде произошла стрельба, очевидцы сообщают о взрывах

Вчера, 20:45

Район, в котором были слышны выстрелы, оцеплен

фото AFP (иллюстрация)
фото AFP (иллюстрация)

Полиция британского города Оксфорд расследует сообщения о стрельбе, предположительно произошедшей в центре города, сообщают в понедельник британские СМИ.

Кроме звуков выстрелов были слышны хлопки, по словам очевидцев, похожие на взрывы.

По информации британской газеты "Индепендент", в одном из районов города произошла перестрелка правоохранителей с вооруженным неизвестным. Сейчас полицейские, по поступающим с места события данным, ведут с ним переговоры.

Район, в котором были слышны выстрелы, оцеплен. Полиция призывает граждан избегать центра Оксфорда, пока не завершится полицейская операция.

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На место происшествия прибыли кареты скорой помощи.

Представитель местной службы скорой помощи сообщил журналистам, что медики оказали помощь одному человеку, получившему несерьезные травмы.

Ранее сообщалось, что в лондонском районе Саутуарк произошла стрельба, жертвой которой стал 17-летний юноша. Инцидент произошел в субботу, 5 мая, вечером.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что в ночь на 3 мая в Лондоне прогремел взрыв: пострадали 30 человек. ЧП произошла на праздновании еврейского праздника Лаг ба-Омер. 

По традиции, во время этого праздника жгут костры. По одной из предварительных версий, причиной взрыва стало неосторожное обращение с горючим, которое использовалось для разжигания огня. По другой версии, взорвались аккумуляторы мобильных телефонов, которые некоторые из праздновавших бросали в костер.

Напомним, на северо-западе Лондона вечером 1 мая произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, а второй получил ранения.
взрыв, стрельба, британия, выстрелы, Оксфорд
Источник:

Интерфакс

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