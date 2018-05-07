В Оксфорде произошла стрельба, очевидцы сообщают о взрывах
Район, в котором были слышны выстрелы, оцеплен
Полиция британского города Оксфорд расследует сообщения о стрельбе, предположительно произошедшей в центре города, сообщают в понедельник британские СМИ.
Кроме звуков выстрелов были слышны хлопки, по словам очевидцев, похожие на взрывы.
По информации британской газеты "Индепендент", в одном из районов города произошла перестрелка правоохранителей с вооруженным неизвестным. Сейчас полицейские, по поступающим с места события данным, ведут с ним переговоры.
Район, в котором были слышны выстрелы, оцеплен. Полиция призывает граждан избегать центра Оксфорда, пока не завершится полицейская операция.
На место происшествия прибыли кареты скорой помощи.
Представитель местной службы скорой помощи сообщил журналистам, что медики оказали помощь одному человеку, получившему несерьезные травмы.
Ранее сообщалось, что в лондонском районе Саутуарк произошла стрельба, жертвой которой стал 17-летний юноша. Инцидент произошел в субботу, 5 мая, вечером.
Также сайт "Сегодня" сообщал, что в ночь на 3 мая в Лондоне прогремел взрыв: пострадали 30 человек. ЧП произошла на праздновании еврейского праздника Лаг ба-Омер.
По традиции, во время этого праздника жгут костры. По одной из предварительных версий, причиной взрыва стало неосторожное обращение с горючим, которое использовалось для разжигания огня. По другой версии, взорвались аккумуляторы мобильных телефонов, которые некоторые из праздновавших бросали в костер.
Напомним, на северо-западе Лондона вечером 1 мая произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, а второй получил ранения.