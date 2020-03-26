В Париже оперный певец исполнил партию из окна квартиры (видео)

Так артист решил приободрить жителей города, вынужденных находиться на карантине

В Париже оперный певец исполнил партию из окна квартиры. Так он решил приободрить людей, которые вынуждены сидеть на карантине.

Ранее "Сегодня" писали, что в рамках борьбы с распространением коронавируса президент Франции Эммануэль Макрон объявил военную операцию.

Реклама

Военнослужащие будут выполнять санитарные и логистические задачи. То есть, дезинфицировать общественные места или развозить товары первой необходимости: продукты, технику, средства защиты. Макрон также пообещал выделить дополнительные средства для сферы здравоохранения.

По состоянию на 26 марта во Франции зарегистрировано 25233 случая заражения коронавирусом, из них 1331 – смертельный.

"Сегодня" рассказывали о том, как необычный концерт во время карантина дали в Израиле.

Группа музыкантов выступила на крыше дома в Тель-Авиве. Так артисты решили утешить жителей города, которые сидят дома целыми днями. Во время выступления исполнители придерживались между собой необходимой дистанции. Среди артистов была саксофонистка Ярден Клейман.

Также мы писали о том, что уличные музыканты в Эквадоре сочинили песню о коронавирусе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама