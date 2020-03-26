Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,96
30,27
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Париже оперный певец исполнил партию из окна квартиры (видео)

26 марта, 20:40

Сергей Пономаренко

Так артист решил приободрить жителей города, вынужденных находиться на карантине

В Париже оперный певец исполнил партию из окна квартиры. Так он решил приободрить людей, которые вынуждены сидеть на карантине.

Ранее "Сегодня" писали, что в рамках борьбы с распространением коронавируса президент Франции Эммануэль Макрон объявил военную операцию.

Реклама

Военнослужащие будут выполнять санитарные и логистические задачи. То есть, дезинфицировать общественные места или развозить товары первой необходимости: продукты, технику, средства защиты. Макрон также пообещал выделить дополнительные средства для сферы здравоохранения.

По состоянию на 26 марта во Франции зарегистрировано 25233 случая заражения коронавирусом, из них 1331 – смертельный.

В тренде
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 26 марта и все подробности

"Сегодня" рассказывали о том, как необычный концерт во время карантина дали в Израиле.

Группа музыкантов выступила на крыше дома в Тель-Авиве. Так артисты решили утешить жителей города, которые сидят дома целыми днями. Во время выступления исполнители придерживались между собой необходимой дистанции. Среди артистов была саксофонистка Ярден Клейман.

Также мы писали о том, что уличные музыканты в Эквадоре сочинили песню о коронавирусе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Франция Париж карантин оперный певец

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 26 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 26 марта и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 26 марта
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 26 мартаЕвросоюз
Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналось
Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналосьFun
"Бросьте эту вредную привычку": подхватившая коронавирус женщина из реанимации обратилась к людямFun
Коронавирус против санкций: Кулеба раскрыл коварный план Москвы
Коронавирус против санкций: Кулеба раскрыл коварный план МосквыПолитика
Украинские маски в Испании: на таможне рассказали о происхождении груза
Украинские маски в Испании: на таможне рассказали о происхождении грузаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...