В Париже оперный певец исполнил партию из окна квартиры (видео)

В Париже оперный певец исполнил партию из окна квартиры. Так он решил приободрить людей, которые вынуждены сидеть на карантине.
Ранее "Сегодня" писали, что в рамках борьбы с распространением коронавируса президент Франции Эммануэль Макрон объявил военную операцию.
Военнослужащие будут выполнять санитарные и логистические задачи. То есть, дезинфицировать общественные места или развозить товары первой необходимости: продукты, технику, средства защиты. Макрон также пообещал выделить дополнительные средства для сферы здравоохранения.
По состоянию на 26 марта во Франции зарегистрировано 25233 случая заражения коронавирусом, из них 1331 – смертельный.
"Сегодня" рассказывали о том, как необычный концерт во время карантина дали в Израиле.
Группа музыкантов выступила на крыше дома в Тель-Авиве. Так артисты решили утешить жителей города, которые сидят дома целыми днями. Во время выступления исполнители придерживались между собой необходимой дистанции. Среди артистов была саксофонистка Ярден Клейман.
Также мы писали о том, что уличные музыканты в Эквадоре сочинили песню о коронавирусе.
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