В Париже полиция применила водометы на демонстрации госслужащих

Сегодня, 00:44

Протестующие начали устраивать погромы и бросать файеры

фото AFP
фото AFP

В Париже на демонстрации против реформы условий найма госслужащих произошли столкновения между протестующими и полицией, правоохранители применили против демонстрантов перечный газ и водометы. 

Демонстрации в центре Парижа устроили госслужащие и представители профсоюзов. Участники протестовали против проекта правительственной реформы условий найма госслужащих.

Столкновения с правоохранителями произошли после провокаций участников акции в масках и черном.

Люди в масках, одетые в черное, выкрикивали антиполицейские лозунги и начали устраивать погромы. Участники акции также подожгли дымовые шашки и файеры. Правоохранители вынуждены были применить перцовый газ.
Париж, госслужащие, демонстрация, столкновения , реформы
Источник:

Le Figaro

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