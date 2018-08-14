В Париже жители возмущены публичными писсуарами

В Париже мэрия установила в историческом центре – публичные писсуары. Это крайне возмутило местных жителей.

В мэрии говорят – это инновация, которая предлагает экологическое решение проблемы общественных уборных. Пока установлены уборные только для мужчин - внутри писсуара – солома, которая со временем станет компостом.

На первый взгляд кажется, что это неплохая идея. Но вряд ли можно сказать о конфиденциальности тех, кто решит этими писсуарами воспользоваться. И еще – проблему они не решают. Парижане тем временем уже собирают подписи под петицией. Требуют, чтобы мэрия новые писсуары немедленно демонтировали. Во-первых, считают, что вид у них непривлекательный. Во-вторых, такая новация портит имидж города. А в-третьих, публично мочиться – просто неприлично.

Ранее мы писали, что в Москве должен появиться сверхсовременный туалет открытого типа для мужчин.

Также в Уральском Государственном Экономическом университете в России появился VIP-туалет, отделанный позолотой. Для студентов он закрыт, им могут пользоваться только преподаватели и ректор.