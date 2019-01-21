В ПАСЕ переизбрали президента
Выбора особого не было - желание возглавить Парламентскую ассамблею проявила только один политик
Швейцарского социал-демократа Лилиан Мори Паскье переизбрали на должность председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы, о чем на открытии зимней сессии ПАСЕ сообщил вице-председатель ассамблеи Роджер Гейл.
Несмотря на то, что ее кандидатура была единственной, Паскье поблагодарила европарламентариев за оказанное ей доверие и пообещала "работать с еще большим упорством, посвящая все свои силы работе, защищая ценности Совета Европы в сложных нынешних условиях".
Кроме того, она призвала "все государства-члены выполнять свои финансовые обязательства", подчеркнув, что "Совет Европы не может быть объектом шантажа".
Таким образом, она во второй раз возглавила Парламентскую ассамблею Совета Европы – минувшим летом она сменила на этой должности Микеле Николетти, который был избран в прошлом году, но проиграл парламентские выборы у себя на родине. Согласно уставу ПАСЕ, руководить ассамблеей она будет год.
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Кроме того, сообщалось о принятой в августе резолюции ПАСЕ, в которой Россию назвали агрессором, ее действия в Крыму – военным преступлением, а захваченные районы Донбасса – оккупированными.
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