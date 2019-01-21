В ПАСЕ переизбрали президента

Выбора особого не было - желание возглавить Парламентскую ассамблею проявила только один политик

Лилиан Мори Паскье. Фото: Flickr

В ПАСЕ переизбрали президента //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5b5/735/5c45b5735c1c6.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5b5/735/5c45b5735c1c6.jpg 2019-01-21T14:05:00+02:00 Евросоюз Выбора особого не было - желание возглавить Парламентскую ассамблею проявила только один политик

Швейцарского социал-демократа Лилиан Мори Паскье переизбрали на должность председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы, о чем на открытии зимней сессии ПАСЕ сообщил вице-председатель ассамблеи Роджер Гейл.

Несмотря на то, что ее кандидатура была единственной, Паскье поблагодарила европарламентариев за оказанное ей доверие и пообещала "работать с еще большим упорством, посвящая все свои силы работе, защищая ценности Совета Европы в сложных нынешних условиях".

Кроме того, она призвала "все государства-члены выполнять свои финансовые обязательства", подчеркнув, что "Совет Европы не может быть объектом шантажа".

Таким образом, она во второй раз возглавила Парламентскую ассамблею Совета Европы – минувшим летом она сменила на этой должности Микеле Николетти, который был избран в прошлом году, но проиграл парламентские выборы у себя на родине. Согласно уставу ПАСЕ, руководить ассамблеей она будет год.

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Кроме того, сообщалось о принятой в августе резолюции ПАСЕ, в которой Россию назвали агрессором, ее действия в Крыму – военным преступлением, а захваченные районы Донбасса – оккупированными.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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