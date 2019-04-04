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В полиции Франции появятся "служебные кролики"

Сегодня, 00:10

У кроликов – отличное обоняние, поэтому они бы подошли для поиска наркотических веществ

Фото: Pixabay
В полиции Франции появятся "служебные кролики" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/286/bbe/5ca286bbec2c0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/286/bbe/5ca286bbec2c0.jpg Евросоюз У кроликов – отличное обоняние, поэтому они бы подошли для поиска наркотических веществ

Довольно оригинально разыграли подписчиков страницы французской полиции в Twitter сотрудники правоохранительных органов республики.

По поводу всемирного Дня смеха, 1 апреля, полиция Франции объявила о наборе на работу служебных кроликов в бригады по поиску наркотических веществ, сопроводив это соответствующим видео.


На ролике сотрудница правоохранительных органов полиции с черным кроликом на руках и повязкой с надписью "полиция" серьезным тоном рассказывает о создании "кроличьего подразделения", которые наравне с кинологическим будет заниматься поиском наркотиков.

Офицер также привела факт, что у кроликов – отличное обоняние для этого дела.

В комментариях к "твиту" множество желающих прислали "резюме" своих ушастых любимцев.

Напомним, ранее в этом году во время пожара в одной из квартир многоэтажного дома в Киеве пожарные спасли декоративного кролика.

Кроме того, мы также писали, что в Китае впервые удалось снять на видео очень редкое животное -  илийскую пищуху, которую также называют "волшебным кроликом".

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Тег Франция, розыгрыш, кролик, кролики, заяц, 1 апреля, шутка

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