В полиции Франции появятся "служебные кролики"
У кроликов – отличное обоняние, поэтому они бы подошли для поиска наркотических веществ
Довольно оригинально разыграли подписчиков страницы французской полиции в Twitter сотрудники правоохранительных органов республики.
По поводу всемирного Дня смеха, 1 апреля, полиция Франции объявила о наборе на работу служебных кроликов в бригады по поиску наркотических веществ, сопроводив это соответствующим видео.
На ролике сотрудница правоохранительных органов полиции с черным кроликом на руках и повязкой с надписью "полиция" серьезным тоном рассказывает о создании "кроличьего подразделения", которые наравне с кинологическим будет заниматься поиском наркотиков.
Офицер также привела факт, что у кроликов – отличное обоняние для этого дела.
В комментариях к "твиту" множество желающих прислали "резюме" своих ушастых любимцев.
Напомним, ранее в этом году во время пожара в одной из квартир многоэтажного дома в Киеве пожарные спасли декоративного кролика.
Кроме того, мы также писали, что в Китае впервые удалось снять на видео очень редкое животное - илийскую пищуху, которую также называют "волшебным кроликом".
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