В Польше напали на Украинский народный дом

Нападавшие разбили окошко, за которым висел плакат с логотипом Объединения украинцев в Польше

10 марта неизвестные разбили окно Украинского народного дома в Перемышле (Польша). Об этом инциденте сообщили голове Перемышльского отдела Объединения украинцев в Польше Марии Туцькой, пишет prostir.pl.

Разбитое большое окно было на первом этаже здания, которое находится в центре города недалеко от здания мэрии.

Нападавшие разбили окошко, за которым висел плакат с логотипом Объединения украинцев в Польше.

Напомним, в Киеве неизвестные побили камнями окна в здании "Сбербанка России" на улице Сагайдачного и Российского центра науки и культуры на улице Борисоглебской.

Также мы писали, что в центре Одессы хулиганы разгромили пункт обогрева и избили бездомных. Подозреваемые оправдывают свой поступок тем, что не желают такого соседства, дескать, бездомные "залазят" в мусорные баки и "достают оттуда сальмонеллез, кишечную палочку и брюшной тиф". После погрома 16 бездомных поселились в городском центре помощи на ул. Циолковского, а остальные попросту разбрелись.