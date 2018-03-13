В Польше стали хуже относиться к украинцам – опрос

Сегодня, 19:08

Лучше всего население страны относится к британцам, венграм и американцам

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Польше количество людей, которые испытывают антипатию к украинцам, существенно превышает количество тех, кто проявляет симпатию к восточным соседям. Таковы данные польского Центра исследования общественного мнения.

Об этом сообщает Gazeta Prawna.

Каждый четвертый респондент положительно отзывался об украинцах (24%), тогда как антипатию испытывали 40% опрошенных.

Отношение к украинцам, а также к немцам ухудшилось существенно, и сегодня является наименее благоприятным за последние десять лет.

Также отношение поляков ухудшилось практически ко всем нациям, которые вошли в опрос.

Больше всего поляков симпатизируют чехам, итальянцам, американцам, британцам, словакам и венграм. Меньше всего – россиянам, ромам и арабам.

Отношение к другим народам связано прежде всего с уровнем образования и размером места жительства. Респонденты, которые были более образованными, выражали симпатию другим народам. Выпускники университетов тоже относительно неохотно заявляли о антипатии.

Напомним, в Гданьске трое пьяных мужчин напали на 24-летнего украинца, работавшего в местном кебаб-кафе, из-за его национальности, в результате чего он был доставлен в больницу с ранением головы и руки. 

Ранее в Варшаве было совершено нападение на двоих граждан Украины. Перед нападением нападавший публично оскорблял их за их национальность. 
Польша, Украина, опрос, национальность, антипатия

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