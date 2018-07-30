В Польше заговорили о репарациях от России

Депутат от правящей партии указал на то, что Сейму стоит рассмотреть вопрос компенсации за действия СССР на территории польши во Второй мировой войне

После 2019 года Польша может заняться подсчетом потерь, которые республика понесла во время Второй мировой войны в результате действий Советского Союза. С таким предложением выступил депутат от правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Аркадиуш Муларчик.

"Я считаю, что во время очередного созыва Сейма (нижней палаты парламента Польши – Ред.) должен появиться отчет о военном ущербе, причиненном советской Россией", – заявил Муларчик, отметив, что аналогичные документы ранее были подготовлены прибалтийскими странами.

Отметим, депутат также занимается вопросом получения репараций от Германии за ущерб, причиненный Польше в ходе Второй мировой.

Напомним, в сентябре 2017 года министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский рассказывал, что польские власти начали уже аналитическую работу над вопросом о репарациях с России за Вторую Мировую. Для принятия окончательного решения придется оценить потери, обратившись для этого к архивам и ранее проводившимся экспертизам.

В начале сентября представители правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) потребовали от Германии и России репараций. По их мнению, Берлин должен компенсировать ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны, а Москва – ответить за Рижский договор, заключенный в 1921 году.

Данное соглашение предусматривало передачу Польше 30 млн руб. золотом, однако данные средства переданы республике не были, отмечал польский депутат Ян Мосиньский.