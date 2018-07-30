В Польше заговорили о репарациях от России

Сегодня, 14:23

Депутат от правящей партии указал на то, что Сейму стоит рассмотреть вопрос компенсации за действия СССР на территории польши во Второй мировой войне

Фото: 24news.com.ua
Фото: 24news.com.ua

После 2019 года Польша может заняться подсчетом потерь, которые республика понесла во время Второй мировой войны в результате действий Советского Союза. С таким предложением выступил депутат от правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Аркадиуш Муларчик.

"Я считаю, что во время очередного созыва Сейма (нижней палаты парламента Польши – Ред.) должен появиться отчет о военном ущербе, причиненном советской Россией", – заявил Муларчик, отметив, что аналогичные документы ранее были подготовлены прибалтийскими странами.

Отметим, депутат также занимается вопросом получения репараций от Германии за ущерб, причиненный Польше в ходе Второй мировой.

Напомним, в сентябре 2017 года министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский рассказывал, что польские власти начали уже аналитическую работу над вопросом о репарациях с России за Вторую Мировую. Для принятия окончательного решения придется оценить потери, обратившись для этого к архивам и ранее проводившимся экспертизам.

В начале сентября представители правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) потребовали от Германии и России репараций. По их мнению, Берлин должен компенсировать ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны, а Москва – ответить за Рижский договор, заключенный в 1921 году.

Данное соглашение предусматривало передачу Польше 30 млн руб. золотом, однако данные средства переданы республике не были, отмечал польский депутат Ян Мосиньский.
Польша, вторая мировая, репарации, Ващиковский, Муларчик
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: inpoland.net.pl

Украинцы стали меньше ездить в Польшу: названа цифра

27 Июля, 13:44

Показатели за последние полгода отличаются на 400 тысяч человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

Недвижимость

Фото: архив

Украинцы активнее всех иностранцев скупают жилье в Польше

27 Июля, 11:23

Чаще всего жилье приобретают в крупных польских городах
Загрузка...

Украина

На заработки в рабство: Польша - один из лидеров Европы по торговле людьми

24 Июля, 21:35

Украинские заробитчане - в зоне риска трудового рабства среди иностранных работников в Польше

Евросоюз

Фото: кадр из видео

Польша страдает от сильных наводнений

23 Июля, 21:23

На один квадратный метр в некоторых регионах страны выпало до 40 литров осадков
Загрузка...