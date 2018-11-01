В Португалии запретили цирки с животными

Владельцам цирков дали шесть лет, чтобы внести своих животных в специальный реестр, после чего их передадут в специальные приюты

В Португалии решили запретить развлекательные выступления, в которых используются дикие животные. Соответствующий законопроект депутаты приняли 1 ноября, пишет AFP.

Согласно новой законодательной инициативе, которая получила практически всепартийную поддержку, владельцы цирков к 2024 году должны внести своих животных в специальный реестр, после чего их передадут специальные приюты, имитирующие дикую природу.

Таким образом Португалия присоединилась к ряду европейских государств, запрещающих эксплуатацию животных в цирках.

Авторы законопроекта настаивают на том, что люди должны учиться развлекаться, не причиняя страдания животным, а также обещают финансовую компенсацию тем владельцам цирков, которые передадут животных в срок.

Напомним, в прошлом году латвийский Сейм утвердил поправки к законодательству, которые запрещают использовать для участия в цирковых представлениях диких животных.

Также мы писали, что аналогичную инициативу обсуждали и киевские власти.

Кроме того, сообщалось о всеукраинской акции в защиту прав зверей "Марш за животных", которая прошла в сентябре.