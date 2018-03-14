В Праге украинцы в автобусе избили чеха с пистолетом

Сегодня, 22:42

Что стало причиной конфликта – в полиции не сообщают


фото policie.cz

фото policie.cz

фото policie.cz

фото policie.cz

Во вторник, 13 марта, в пражском автобусе под номером 244 произошел конфликт между тремя пассажирами. Полиция сообщает, что поругались двое иностранных граждан с местным жителем, у которого при себе был газовый пистолет.

51-летний чех воспользовался оружием, его задержали на месте, однако во время конфликта иностранцы успели нанести ему ранения, поэтому его доставили в больницу, сообщает Around Prague.

"Остальных участников инцидента, вероятнее всего, граждан Украины, полиция объявила в розыск. Оба подозреваются в совершении уголовного преступления – нанесении тяжкого вреда здоровью. Их действия запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в автобусе", – заявила представитель полиции Андреа Зоулова.

Что стало причиной конфликта – в полиции не сообщают, однако события развивались следующим образом: произошла словесная перепалка, чех достал оружие, что разозлило украинцев, он выстрелил и нанёс ранение одному из украинцев, после на него сразу набросились и жестоко избили. Один из нападавших забрал пистолет. Оба скрылись с места происшествия, полиция объявила их в розыск.

Полиция просит всех свидетелей произошедшего позвонить на "горячую линию".

Разыскиваемым грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, в Гданьске трое пьяных мужчин напали на 24-летнего украинца,работавшего в местном кебаб-кафе, из-за его национальности, в результате чего он был доставлен в больницу с ранением головы и руки. 

Ранее в Варшаве было совершено нападение на двоих граждан Украины. Перед нападением нападавший публично оскорблял их за их национальность.
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